خواستار رابطه حسنه با سوریه هستیم/ ادعای فساد در عراق سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نوری المالکی نخست وزیر عراق در گفتگو با آسوشیتدپرس درباره عقب نشینی نیروهای چندملیتی از عراق اظهار داشت: جدول زمانی تعیین شده برای عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق طبق آنچه که مشخص شده است اجرا خواهد شد و حضور آمریکا در عراق در اواخر سال 2011 به پایان خواهد رسید.

وی با بیان این مطلب افزود: این زمان (اواخر 2011) زمان مقدسی است و امکان ندارد هیچ تغییری در آن حاصل شود یا حضور نیروهای آمریکایی در عراق تمدید شود و ما در سفرهایمان به واشنگتن و دیدار با "باراک اوباما" و "جو بایدن" توافق کردیم که اواخر آگوست 2010 نظامیان آمریکایی از عراق خارج شوند و تنها نیروهای فنی که به نیروهای عراقی آموزش می دهند و آنها را مورد حمایت لجستیک قرار می دهند باقی بمانند.

مالکی درباره فساد اداری و مالی در عراق اظهار داشت: ادعای فساد ادعایی سیاسی است که حزب بعث در ورای آن قرار دارد.

نخست وزیر عراق درباره روابط این کشور با جهان عرب گفت: این روابط بهبود یافته است و امروز بسیاری از کشورهای عربی سفیر خود را به عراق بازگردانده اند که آخرین آنها سفیر مصر بوده است.

وی در رابطه با سفر خود به قاهره خاطرنشان کرد: این سفر با هدف به جریان انداختن توافقنامه های امضا شده میان دو کشور و به منظور تثبیت رابطه استراتژیک میان بغداد و قاهره صورت خواهد گرفت.

مالکی در بخش دیگر سخنان خود درباره رابطه با سوریه نیز ابراز امیدواری کرد که این روابط حسنه باشد.

وی در ادامه گفت: ما تلاش می کنیم این روابط بر اساس همکاری باشد زیرا تروریسم حد و مرز نمی شناسد و دمشق نیز همچون عراق از پدیده تروریسم رنج برده است.

گفتنی است که مالکی در پی انفجارهای خونین بغداد که چند ماه پیش رخ داد اعلام کرد که بعثی های مقیم سوریه در ورای این انفجارها قرار دارند.

نخست وزیر عراق همچنین به تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور هشدار داد.

خاطرنشان می شود که انتخابات پارلمانی عراق قرار است اول بهمن برگزار شود.