به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله ابراهیم امینی، صبح شنبه در خطبههای نماز عید قربان که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد با اشاره به فرازهای مهمی از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان خاطرنشان کرد: امیدواریم که همه مسئولان نظام از سخنان بسیار عالی رهبر معظم انقلاب نهایت استفاده را ببرند، ایشان حجت را بر همه تمام کردند، نکند دوباره و به بهانههای مخلتف شایعه پراکنیها و تهمت زدنها شروع شود.
وی با بیان اینکه شایعه پراکنیها علیه مسئولان کشور، مردم را دچار ناراحتی و سردرگمی کرده است، گفت: تقاضای من از همه مسئولان این است که حریم خودشان را حفظ کرده و از تهمت زدن به یکدیگر بپرهیزند و اگر هم پیش آنها به کسی تهمتی زده شد خودشان مانع شده و بدین ترتیب مانع از ایجاد بدبینی مردم نسبت به مسئولان شوند.
وی اضافه کرد: همه مسئولانی که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان از آنها نام بردند سران کشور و خدمتگزاران به ملت هستند و لذا مردم هم باید سعی کنند آبروی این شخصیتها در جامعه حفظ شود.
امام جمعه قم همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات جزئی و غیر اصولی تأکید کرده و خواستار عمل همه مسئولان و مردم به رهنمودهای مقام معظم رهبری شد.
بسیج باید ضمن حفظ قداست خود همواره تابع حق و عدالت باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته بسیج اظهار داشت: از آنجا که بسیج بازوی توانای رهبری و نظام و یادگار امام(ره) است لذا دشمنان همیشه سعی میکنند تا با توطئهها و ترفندهایی این شجره طیبه را متهم کنند، به همین خاطر بسیج و بسیجیان باید همواره مراقب اعمال و رفتار خود و توطئههای دشمنان باشند.
آیتالله امینی تصریح کرد: اگر بسیج همواره با حفظ اخلاص خود بر مبنای حق و عدالت رفتار کند دشمن هیچگاه نمیتواند ضربهای به آن وارد کند اما اگر بر اثر سهل انگاریها دشمن توانست با بهانه قرار دادن شورهای به بسیج تهمت بزند آن گاه به بسیج و اصل اسلام ضربه وارد شده است.
وی افزود: بسیج باید قداست دینی و اسلامی خود را همواره حفظ کرده و همیشه تابع حق و عدالت باشد نه جبر و زمان.
خطیب نماز عید قربان، با اشاره به اهداف شوم دشمن در عرصه جنگ فرهنگی و عقیدتی ابراز داشت: بسیج باید برای دفاع از مبانی فرهنگی و عقیدتی جامعه به ویژه در رابطه با مسایل جوانان و خانوادهها، هر چه بیشتر و بهتر فعالیتهای فرهنگی را مد نظر قرار دهد.
آیتالله امینی همچنین در خطبه اول نماز عید قربان با تأکید لزوم حفظ تقوای الهی و انجام تکالیف دینی گفت: اعیاد فطر و قربان، دو عید رسمی در اسلام است که در کشورهای مختلف اسلامی به عنوان دو عید مهم و اصلی شناخته میشود اما متأسفانه در کشور ما آن طور که شایسته است بهاین اعیاد اهمیت داده نمیشود.
قم - خبرگزاری مهر: خطیب نماز عید قربان در قم گفت: تهمت زنی و شایعه پراکنیها علیه مسئولان موجب ناراحتی و سردرگمی مردم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله ابراهیم امینی، صبح شنبه در خطبههای نماز عید قربان که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد با اشاره به فرازهای مهمی از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان خاطرنشان کرد: امیدواریم که همه مسئولان نظام از سخنان بسیار عالی رهبر معظم انقلاب نهایت استفاده را ببرند، ایشان حجت را بر همه تمام کردند، نکند دوباره و به بهانههای مخلتف شایعه پراکنیها و تهمت زدنها شروع شود.
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