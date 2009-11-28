حجاج ایرانی از 11 آذرماه به ایران باز می گردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده با اعلام این مطلب افزود: اولین گروه حجاج ایرانی از روز 11 آذر ماه به کشور بازمی گردند و اولین پرواز بازگشت حجاج از ساعت 50 دقیقه بامداد 11 آذر، با پرواز شماره 2002 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جده به تهران آغاز می شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه دو شرکت هواپیمایی ایران ایر و هواپیمایی سعودی، عملیات بازگشت حجاج ایرانی به 17 فرودگاه کشور را برعهده دارند، گفت: حجاج ایرانی با 89 پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و 119 پرواز هواپیمایی سعودی به کشور باز خواهند گشت.