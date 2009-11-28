نتایج واجدان شرایط دریافت طرح ترافیک در نیمه دی اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب افزود: متقاضیان ثبت نام مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک تا پایان آذرماه می توانند با مراجعه به سایت www.tehran.ir (سایت شهرداری تهران) نسبت به ثبت نام اقدام کنند و از نیمه دی ماه تا بهمن ماه پس از بررسیهای لازم، افراد واجد شرایط مشخص و نتایج واجدان شرایط دریافت آرم طرح ترافیک اعلام می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اضافه کرد: ثبت نام مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک تنها از طریق اینترنت امکان پذیر است و متقاضیان که دسترسی به اینترنت ندارند، می توانند برای ثبت نام به دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران مراجعه کنند.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: امیدواریم در اسفند ماه و پیش از پایان سال از متقاضیانی که واجد شرایط دریافت مجوز طرح ترافیک هستند، برای ارسال مدارک دعوت به عمل آید و پس از آن مراحل واگذاری آرمها صورت گیرد.

وی گفت: تعداد مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک امسال افزایش نخواهد یافت.

تشکری هاشمی با بیان اینکه نرخ پیشنهادی مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک سال 89 برای سیر مراحل تصویب به مراجع ذیربط ارائه شده، گفت: آرم طرح ترافیک باید برای برخی از گروهها، مشمول تعرفه های حمایتی شود اما سایر گروهها باید برای ورود به محدوده طرح ترافیک هزینه متناسب را به طور کامل پرداخت کنند.