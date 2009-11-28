هشتمین نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی از روز سه شنبه 10 آذر ماه با حضور بیش از 85 شرکت تولید کننده و وارد کننده لوازم ورزشی، تجهیز کننده سالن ها و اماکن ورزشی، شرکت های ارائه دهنده خدمات ورزشی و مشارکت ادارات تربیت بدنی تهران و شهرستانها و فدراسیون های ورزشی به همت شرکت نمایشگاهی میلاد نور و با مجوز سازمان توسعه تجارت و همکای سازمان تربیت بدنی و با حمایت سازمان ورزش شهرداری تهران و شرکت فرهنگی سایپا در سالن حجاب تهران آغاز به کار خواهد کرد.

عبدالرضا ساور معاون فرهنگی، حقوقی و امور مجلس و کارآفرینی در آستانه برگزاری این نمایشگاه برپایی این نمایشگاه ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این نمایشگاه ها عرصه مناسبی برای معرفی توانمندی های بخش صنعت و تولید ورزش کشور است چرا که آخرین فناوری و دستاوردهای بخش خصوصی ورزش به مشتریان و علاقه مندان عرضه می گردد.

رئیس ستاد هشتمین نمایشگاه تخصصی ورزش همچنین اظهار کرد: سازمان تربیت بدین به عنوان متولی بخش ورزش کشور تاکنون جلسات مختلفی را با تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در جهت حل مشکلات آنها داشته و برگزاری اینگونه نمایشگاه ها نیز قطعا در جهت حمایت و پشتیبانی تولید کنندگان خواهد بد.

ساور با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان واردات تجهیزات ورزشی به داخل کشور وجود ندارد، تصریح کرد: واردات نسبت به گذشته کاهش یافته به ویژه آنکه دولت تلاش نموده تا عمده تجهیزات ورزشی مورد نیاز را از طریق خرید کالاهای داخلی تامین نماید این در حالی است که 80 درصد خریدهای سازمان تربیت بدنی از تولیدات داخل بوده است.

هشتمین نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات از دهم لغایت سیزدهم آذرماه در محل سالن حجاب تهران گشایش می یابد و به مدت 4 روز از ساعت 10 الی 19 پذیرای علاقمندان خواهد بود.