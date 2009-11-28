ورزشگاه فولادشهر زیر بارش باران / مشکلات تماشاگران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های سپاهان اصفهان و پرسپولیس درحالی از ساعت 14 امروز در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر دیدار حساس خود را آغاز خواهند کرد که بارش باران از ساعاتی پیش در اصفهان آغاز شده و این مسئله مشکلاتی را برای تماشاگران این دیدار که از ساعاتی پیش خود را به ورزشگاه فولاد شهر رسانده اند، ایجاد کرده است.

به نظر می رسد بارش باران بر روی کیفیت زمین چمن ورزشگاه فولاد شهر نیز بی تاثیر نخواهد بود و مسئولان این ورزشگاه در تلاشند تا کیفیت چمن ورزشگاه را برای برگزاری این مسابقه حفظ کنند.

دیدار تیم های سپاهان و پرسپولیس به قضاوت هدایت ممبینی برگزار خواهد شد. سپاهان درحال حاضر در صدر جدول رقابتهای لیگ برتر قرار دارد و پرسپولیس در مکان پنجم قرار دارد.