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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۲

یک نماینده مجلس:

تونل توحید منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت می شود

تونل توحید منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ساخت بزرگترین تونل شهری کشور را حاصل تدبیر مدیریت شهری تهران دانست و یادآور شد: پروژه تونل توحید در کاهش معضلاتی همچون ترافیک، آلودگی هوا و مصرف سوخت تاثیرگذار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شکور اکبرنژاد، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: احداث تونل توحید نه تنها به نفع شهروندان تهرانی بلکه به نفع دولت نیز است. چرا که با صرفه‌جویی در مصرف سوخت دولت نیز هزینه کمتری پرداخت می‌کند.

وی اضافه کرد: مردم سایر استانهای کشور نیز که به تهران سفر می‌کنند می توانند از مزایای تونل توحید در کاهش ترافیک شهری بهره‌مند شوند و از همین رو تونل توحید را می توان پروژه‌ای ملی نامید.

اکبرنژاد یادآور شد: از شهرداری انتظارات بیش از این هم وجود دارد چرا که مدیریت توانمندی در اداره آن نقش دارد و نمونه ای از آن ساخت تونل توحید با اتکا به این مدیریت و تکنولوژی پیشرفته است.

وی یکی دیگر از ویژگیهای تونل توحید را اتمام عملیات عمرانی آن در موعد تعیین شده، دانست و افزود: این موضوع موجب رضایتمندی و اطمینان مردم به مدیریت شهری می شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ترافیک روزافزون کلانشهر تهران را نیاز به اجرای پروژه ‌هایی شبیه تونل توحید دانست و گفت: تعداد سفرها باید در کلانشهر تهران مدیریت شود.

کد مطلب 991257

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