ملی پوشان پینگ پنگ امید کشور مشخص شدند

رئیس هیئت پینگ پنگ استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در این رقابتها که روزهای پنجم و ششم آذرماه در سالن پینگ پنگ مجموعه ورزشی شهرک نفت اهواز برگزار شد 16 پینگ پنگ باز برتر ایران حضور داشتند و به رقابت با همدیگر پرداختند.

حسین سلیمانی افزود: امین چراغیانی از خوزستان، محمد رضا طاهرخانی از قزوین، آرمان ابراهیمی از آذربایجان شرقی و پوریا عمرانی از استان مازندران با کسب رده های اول تا چهام به عنوان اعضای تیم ملی امید کشور انتخاب شدند.

وی عنوان کرد: شایان ملکی از تهران، علی نوروزی از خوزستان، شاکر شجیراتی از خوزستان، پژمان بخشنده از خوزستان، احمد رضا عبادی از تهران و روح الله شیشه گران از قزوین با کسب رده های پنجم تا دهم این رقابتها از این پس باید در رده دسته اول پینگ پنگ کشور حضور داشته باشند.

ورزشکارانی از استانهای خوزستان، همدان، تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران و فارس در این رقابتها شرکت کردند.