بودجه شهرداری زنجان دو برابر رشد دارد

سیدناصر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، بودجه کل شهرداری زنجان را در سال جاری 42 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در هفت ماهه امسال 77 درصد کل بودجه محقق شده و نسبت تحقق کل بودجه به 42 میلیارد تومان، 44 درصد بوده که امیدواریم تا پایان سال با توجه به هماهنگی شهرداری با برنامه زمانبدی تعیین شده، پیش رفته و با حمایتهای استانداری در جذب برخی درآمدها، کسری بودجه خود را جبران کنیم.

وی با اشاره به رویکرد وزارت کشور به فعالیت بخش خصوصی گفت: شهرداری باید بخشی از فعالیتهای بدنه و خدمات ستادی را به بخش خصوصی واگذار نماید تا بیشتر بتواند به مباحث عمرانی بپردازد.

شهردار زنجان با اشاره به پیشرفت فیزیکی 80 درصدی پل حضرت ولی عصر افزود: این پل دارای 12 دهانه است و 4.5 میلیارد ریال اعتبار برای آن پیش بینی شده است که امیدواریم تا دهه مبارک فجر این پل را افتتاح نماییم.

موسوی اظهار داشت: پروژه اشراق که به مدت شش سال به طور فرسایشی پیش می رفت امسال با فعالیتهای گسترده و با اعتبار بیش از 40 میلیارد ریال و به طول 2.4 کیلومتر به اتمام رسید.

وی اصلاح هندسی حدفاصل شیلات تا کمربندی جنوبی (ترمینال) با 85 درصد پیشرفت فیزیکی و شش میلیارد ریال اعتبار و افتتاح پارک لاله با 180 میلیون تومان اعتبار را از دیگر پروژه های بزرگ شهر زنجان عنوان کرد.

شهردار زنجان با اشاره به راه اندازی پارک اختصاصی بانوان افزود: این پارک تاکنون از 80 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و با پیش بینی دو میلیارد تومان اعتبار آغاز شد و تاکنون نیز یک میلیارد تومان هزینه شده است.

وی پیشرفت فیزیکی سالن چند منظوره ورزشی - بحرانی را در کوی فرهنگ 40 درصد و پیشرفت فیزیکی سالن تیراندازی را 60 درصد ذکر کرد و گفت: با افتتاح این سالن سرانه منطقه مذکور تکمیل خواهد شد.

موسوی ساخت دو ایستگاه آتش نشانی در شهرک الهیه و اندیشه، زیرسازی در سطح شهر به میزان 270 هزار متر مربع با هزینه بالغ بر 13 میلیارد ریال، جدول گذاری و ترمیم جداول در سطح شهر به طول 46 هزار متر، اجرای 32 هزار متر مربع پیاده روسازی در سطح شهر، تولید و پخش 65 هزار تن آسفالت در سطح شهر، احداث و پوشش و کف سازی کانالها را از دیگر فعالیتهای عمرانی شهرداری در هفت ماهه سال جاری عنوان کرد.

وی از اتمام اصلاح هندسی سه راه بیجار و میدان گلها طی چند روز آینده خبر داد و گفت: امسال 9 ست ورزشی در پارکهای مختلف سطح شهر نصب شد و تا پایان سال نیز شش ست ورزشی دیگر خریداری خواهد شد.

شهردار زنجان از دیگر فعالیتهای انجام شده در واحد عمرانی شهر را اجرای سرویس بهداشتی زنجانرود، احداث زمین چمن مصنوعی در کوی فرهنگ - الهیه و گلشهر کاظمیه؛ آماده سازی سایت کارگاهی، بهسازی حاشیه زنجانرود و مجموعه تفریحی ایل داغی، تخریب ، عقب نشینی و احداث حصار جدید بنای ذوالفقاری، تخریب و عقب نشینی دیوار کانون سنگرسازان بی سنگر، تعریض میدان شورا و پوشش کانال و عملیات خاکی باغ امامی عنوان کرد.

موسوی تصریح کرد: شهرداری به دنبال تاکیدات استاندار جهت افزایش فضای سبز در سطح استان زنجان و بخصوص شهر زنجان هستیم و یکی از محورهای ما نیز بحث ساماندهی حاشیه بلوار 22 بهمن تا حد فاصل میدان بسیج ؛ میدان جهاد و سرباز گمنام است.

وی برنامه های آتی شهرداری را جداسازی آب شرب از آب خام بصورت آبیاری مکانیزه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 65 درصد از فضای سبز از آب خام استفاده می کنند.

موسوی با بیان اینکه در پروژه اشراق نیز در صدد احداث یک پل غیر همسطح هستیم افزود: احداث سرویس های بهداشتی در نقاط مختلف شهر، مطالعه و احداث پل غیر همسطح در تقاطع بلوار شیخ اشراق، مطالعه در خصوص احداث تقاطع غیر همسطح در میدان شیلات، مطالعه دفع آبهای سطحی، بازگشایی محور دلجویی و داود قلی از دیگر برنامه های آتی شهرداری زنجان است.

شهردار زنجان با اشاره به جذب سرمایه گذار در استان زنجان گفت: امسال سازمان تاکسیرانی 100 دستگاه تاکسی پراید به مجموعه ناوگان تاکسیرانی خود افزوده و در اختیار بانوان قرار داد و با این اقدام امنیت روانی برای بانوان ایجاد نمود.

وی با اشاره به فعالیت کشتارگاه زنجان گفت: کشتارگاه زنجان عملا از رده خارج شده و باید در صدد احداث کشتارگاه صنعتی باشیم تا از گوشت سالم بهره مند شویم.

موسوی اظهار داشت: شهرداری به دنبال اخذ مجوز واردات دام از سازمانهای دامپزشکی کشور است زیرا یکی از علل گرانی گوشت، ناشی از این است که دام در دست گروه خاصی قرار دارد.

شهردار زنجان از اختصاص 4 قطعه زمین برای احداث جایگاههای جدید CNG در استان خبر داد و افزود: 3 قطعه زمین جهت احداث جایگاه CNG تامین شده و امیدواریم با این تعداد زمین بتوانیم مبلغ 8 میلیارد تومان یارانه را جذب نماییم.

موسوی احداث و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروها را منبع درآمدی پایداری برای شهرداری عنوان کرد و گفت: خرید 25 دستگاه میدل باس و اتوبوس از دیگر فعالیتهای انجام شده در شهرداری است.