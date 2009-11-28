انفجار بدون تلفات در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این بمب که در یک سطل زباله در یکی از بخشهای پرازدحام کابل جاسازی شده بود، حوالی ساعت 10:20 صبح به وقت محلی با صدای مهیبی منفجر شد.

به گفته یک مقام پلیس افغانستان خوشبختانه این انفجار تلفات جانی در پی نداشته با این حال شدت انفجار و صدای ناشی از آن موجب وحشت مردمی شده که خود را آماده برگزاری جشن عید قربان می کردند.

دولت افغانستان به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان و برگزاری جشنهای این عید چهار روز تعطیل رسمی اعلام کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بعهده نگرفته است.

این در حالی است که "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در آستانه عید قربان از گروههای مخالفت دولت خواست به آغوش کشور بازگشته و برای بازسازی و پیشرفت آن با وی همکاری کنند.

در همین حال "ملاعمر" سرکرده طالبان افغانستان به دولت کرزای هشدار داده که به مبارزات مسلحانه خود ادامه می دهد و از شبه نظامیان نیز خواسته است که تا سرنگونی کابل سلاحهای خود را زمین نگذارند.

گفتنی است در هفته های اخیر کابل شاهد حملات تروریستی خونینی بوده است بطوری که طی 5 حمله تروریستی اخیر در این شهر دستکم 100 نفر کشته و 300 تن دیگر مجروح شده اند.