  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۳

کتاب "نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه پایدار" منتشر شد

کتاب "نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه پایدار" نوشته محمد جواد زاهدی از سوی انتشارات مازیار 279 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمانهای دولتی ( NGO ها) نهادهایی نوپا هستند که در جامعه مدنی پابه عرصه فعالیتهای اجتماعی گذاشته‌اند و به قلمرو حوزه عمومی تعلق دارند که خود بازنمای مدرنیته است.

توسعه پایدار نیز مفهومی بالنسبه جدید است که از ربع آخر قرن میلادی  گذشته و به دنبال بحرانهای زیست محیطی ناشی از آرمان چیرگی یافتن انسان بر طبیعیت مطرح شد و به تدریج به مثابه یک ضرورت تمدنی اهمیت و بایستگی پیدا کرد.

فعالیت سازمانهای غیر دولتی در کنار تقویت جنبشهای زیست محیطی نظیر جنبش سبز و نیز تقویت فرآیندهای توسعه ای نوین خاصه توانمند سازی و تأمین مشارکتهای مردمی مفید ترین و در عین حال اجتناب ناپذیرترین رهیافت برای توسعه پایدار و از آن طریق نیل به دمکراسی و لیبرالیسم است.

سازمانهای غیر دولتی سازمانهای خصوصی، غیر انتفاعی و خودگردان هستند که برای تأمین هدفهای گسترده ای در زمینه توسعه پایدار، محیط زیست، کاهش فقر، گسترش برابری، عدالت و دفاع از حقوق بشر فعالیت می کنند.

این سازمانها شامل انواع جمعیت ها، انجمنها، کانونها و تشکلهای مردمی هستند که در جهت کاهش دردها و افزایش منابع فقرا و حفظ محیط زیست، تأمین خدمات اجتماعی و توسعه اجتماعی در سطوح محلی، ملی ، منطقه ای و بین المللی فعالیت می کنند و دامنه فعالیتهای آن ها از امور امدادی، رفاهی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تا دفاع از حقوق بشر، توسعه علوم و فناوری و نیز حمایت از گروه های اجتماعی خاص از قبیل زنان، جوانان و اقلیتها را شامل می شود.

نویسنده در پیشگفتار این اثر آورده است: خاستگاه تدوین این کتاب به انجام طرحی پژوهشی درباره NGO های ایرانی فعال در زمینه محیط زیست و توسعه کشاورزی و روستایی باز می گردد که به سفارش کمیته توسعه پایدر موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت کشاورزی صورت پذیرفت.

کنکاشی در معانی و دلالتهای مفاهیم اساسی، تاریخه سازمانهای غیر دولتی، ارزیابی هدفها و روند فعالیت سازمانهای غیر دولتی، نقش سازمانهای غیر دولتی در کاهش فقر و توسعه روستایی و کشاورزی، نقش سازمان های غیر دولتی در تأمین مشارکت، جهانی شدن ، سازمانهای غیر دولتی و توسعه پایدار از شش بخش این کتاب است.

کد مطلب 991266

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها