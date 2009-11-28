ژاپن پنجمین ماهواره جاسوسی خود را به فضا می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت ژاپن اعلام کرد که امروز (شنبه) پنجمین موشک جاسوسی خود را که 565 میلیون دلار هزینه برداشته به فضا ارسال می کند.

بر این اساس این ماهواره بوسیله موشک مدل H-24 ساخت ژاپن و از جزیره جنوبی تانگاشیما در مدار زمین قرار خواهد گرفت. به گفته سخنگوی دولت ژاپن ماموریت این ماهواره نیز جمع آوری اطلاعات سیاسی دفاعی و دیپلماتیک است.

توکیو سالها است که در زمینه تبادل اطلاعات جاسوسی با واشنگتن همکاری می کند با این حال دولت این کشور به بهانه برنامه هسته ای کره شمالی، تا کنون به تنهایی دو ماهواره جاسوسی به فضا پرتاب کرده است.

خاطرنشان می شود کره شمالی در سال 1998 برای نخستین بار یک موشک دور برد در نزدیکی ژاپن آزمایش کرد و از آن زمان این نگرانی در بین مقامهای توکیو وجود دارد که پیونگ یانگ بار دیگر اقدام به چنین کاری کند.