رئیس جمهوری روسیه عید قربان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، در بخشی از پیام تبریک دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه آمده است: این جشن مهم که تاریخ آن به قرنها قبل بازمی‌گردد، مردم را در رابطه با ارزشهای اسلام راستین - صلح، هطوفت و نیکی - متحد می‌کند. در پایان زیارت مقدس حج، عید قربان نماد تولد دوباره معنوی انسان، تقویت ایمان به عدالت و مراقبت از نزدیکان و نیازمندان است.

مدودف یادآور شد که امروز مسلمانان روسیه کارهای بسیاری برای توسعه گفتگو بین ادیان با حفظ گوناگونی فرهنگی جامعه روسیه انجام می‌دهند.

رئیس جمهوری فدراسیون روسیه تأکید کرد: یقین دارم که شما در آینده نیز با تکیه بر سنتهای نیک حسن همسایگی و احترام متقابل، شکوفایی میهن را مقدور خواهید ساخت.