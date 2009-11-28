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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۳

رئیس جمهوری روسیه عید قربان را تبریک گفت

رئیس جمهوری روسیه عید قربان را تبریک گفت

براساس اعلام دفتر مطبوعاتی کرملین، رئیس جمهوری فدراسیون روسیه فرارسیدن عید قربان را به مسلمانان روسیه تبریک گفت و طی آن ارزشهای اسلام راستین را چون صلح، عطوفت و نیکی مورد تأکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، در بخشی از پیام تبریک دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه آمده است: این جشن مهم که تاریخ آن به قرنها قبل بازمی‌گردد، مردم را در رابطه با ارزشهای اسلام راستین - صلح، هطوفت و نیکی - متحد می‌کند. در پایان زیارت مقدس حج، عید قربان نماد تولد دوباره معنوی انسان، تقویت ایمان به عدالت و مراقبت از نزدیکان و نیازمندان است.

مدودف یادآور شد که امروز مسلمانان روسیه کارهای بسیاری برای توسعه گفتگو بین ادیان با حفظ گوناگونی فرهنگی جامعه روسیه انجام می‌دهند.

رئیس جمهوری فدراسیون روسیه تأکید کرد: یقین دارم که شما در آینده نیز با تکیه بر سنتهای نیک حسن همسایگی و احترام متقابل، شکوفایی میهن را مقدور خواهید ساخت.

کد مطلب 991273

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