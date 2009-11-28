استعفای دسته جمعی مسئولان و کارمندان فدراسیون شنا

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با انتصاب امیرحسین آیت اللهی به عنوان سرپرست جدید فدراسیون شنا، محسن علی آبادی نایب رئیس شنا، فاطمه سلامی نایب رئیس بانوان، علیرضا رمضانی دبیر فدراسیون، بهرام پازوکی رئیس کمیته فنی شنا ، محمد هادی بیک رئیس کمیته فنی واترپلو، حسین حیدرپور رئیس کمیته فنی شیرجه، حسین کرم نژاد دبیر سازمان لیگ های شنا و واترپلو، فرهاد مرادی رئیس کمیته پزشکی ، دکتر فرج زاده رئیس کمیته استعدادیابی، محمد علی سادات منصوری رئیس کمیته آبهای آزاد، دکتر پورسعید دبیرکمیته پزشکی ، فروغ آسمانی رئیس کمیته روابط عمومی و تعدادی از کارکنان این فدراسیون از مسئولیت های خود کناره گیری کردند.

گفته می شود تنها مسئولان کمیته مالی فدراسیون شنا به منظور انجام تسویه حساب های مالی و تحویل فدراسیون به سرپرست جدید در مسئولیت خود حضور دارند.

پیش از این وحید مرادی که در حال گذراندن دوره دکترای مدیریت استراتژیک بین المللی ورزش است به مدت 8 سال مسئولیت ریاست فدراسیون شنا را برعهده داشت. وی دو دوره متوالی نیز رئیس کنفدراسیون شنای آسیا بود.

این درحالی است که آیت اللهی 34 ساله سابقه عضویت درتیم شنای خراسان رضوی را در سوابق ورزشی خود دارد و یکبار نیز به اردوی تیم ملی شنا در دهه 70 دعوت شده است.

به گفته حمید سجادی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی، تغییر رئیس فدراسیون شنا به دلایل فنی و کارشناسی شده و با هدف ایجاد شوک به پیکره این ورزش صورت گرفت.