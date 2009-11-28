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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

نقد به مسئولان اجرایی باید خیرخواهانه باشد

ساری - خبرگزاری مهر: خطیب عید سعید قربان ساری با تاکید بر حفظ وحدت و یکدلی در بین آحاد مسلمین اظهار داشت: نقد به مسئولان باید خیرخواهانه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور در خطبه های نماز عید سعید قربان در جمع نمازگزاران ساروی افزود: عید قربان، وحدت و همدلی امت اسلامی را به نمایش می گذارد.

وی خواستار حفظ وحدت مومنین در جامعه شد و تصریح کرد: مسلمانان باید با هم برادر و نیز در کنار هم باشند و تهمت، دورغ، افتراء حرام بوده و نباید این موارد در جامعه اسلامی وجود داشته باشد.

یوسف پور با  تاکید بر حفظ وحدت و همدلی و روحیه نشاط در جامعه خاطر نشان کرد: مسئولان اجرایی را باید خیرخواهانه نقد، انتقاد و سفارش کرد و این افراد نیاز به خیرخواهی و نصیحت دارند و مردم باید خیرخواه مسئولان نظام اسلامی باشند.

وی عید سعید قربان را نشانی از رها شدن انسان ار نفس شیطانی دانست و گفت: دل خانه خدا است و اندکی در دل آلودگی به وجود آید خدواند ار آن بیرون می رود.

کد مطلب 991280

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