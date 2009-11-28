نقد به مسئولان اجرایی باید خیرخواهانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور در خطبه های نماز عید سعید قربان در جمع نمازگزاران ساروی افزود: عید قربان، وحدت و همدلی امت اسلامی را به نمایش می گذارد.

وی خواستار حفظ وحدت مومنین در جامعه شد و تصریح کرد: مسلمانان باید با هم برادر و نیز در کنار هم باشند و تهمت، دورغ، افتراء حرام بوده و نباید این موارد در جامعه اسلامی وجود داشته باشد.

یوسف پور با تاکید بر حفظ وحدت و همدلی و روحیه نشاط در جامعه خاطر نشان کرد: مسئولان اجرایی را باید خیرخواهانه نقد، انتقاد و سفارش کرد و این افراد نیاز به خیرخواهی و نصیحت دارند و مردم باید خیرخواه مسئولان نظام اسلامی باشند.

وی عید سعید قربان را نشانی از رها شدن انسان ار نفس شیطانی دانست و گفت: دل خانه خدا است و اندکی در دل آلودگی به وجود آید خدواند ار آن بیرون می رود.