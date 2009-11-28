به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام عصر روز پنجشنبه به پایان رسید و بجز علیرضا امینی سرپرست فعلی فدراسیون که به عنوان اولین فرد ثبت نام کرده بود، ایرج اکبرلو از مسوولان پیشین جودو ارتش، محمدکیهان از اساتید جودو و مهرداد حسن زاده از روسای قبلی فدراسیون جودو سه نامزدی هستند که ثبت نام کرده اند.

این سه کاندیدای ریاست آینده فدراسیون جودو در طول چهار سال گذشته از جمله منتقدان بودند و نقدهای زیادی برای مدیریت این فدراسیون داشتند.

ضمن اینکه آرش میراسماعیلی دارنده چهار مدال مسابقات جهانی جودو نیز به عنوان یکی از منتقدان عملکرد علیرضا امینی ثبت نام کرده است. موسی رامشین از جودوکاران پیشین به همراه علیرضا مرادی از جودوکارن قدیمی از دیگر نفرات ثبت نام کننده به شمار می روند.

انتخابات فدراسیون جودو قرار است روز 12 دیماه با رقابت 7 کاندیدای ثبت نام کننده برگزار شود.