سران نظام اولین مخاطب رهبر معظم انقلاب برای رفع فضای بدبینی هستند

حجت الاسلام حسین ابراهیمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بیانات رهبر معظم انقلاب در انتقاد از فضای تخریب و تهمت علیه سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اولین مخاطبان رهبر معظم انقلاب سران قوا هستند، آنها نباید فضای بدبینی بوجود آورند.

وی با تاکید بر ضرورت شفافیت درعملکرد سران قوا ابراز عقیده کرد: مسئولان ارشد کشور در سخنان خود باید همگان را به رعایت اخلاق و پرهیز از تهمت و تخریب فرا بخوانند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد به جلسات درس اخلاق که گاهی در هیئت دولت و صحن مجلس شورای اسلامی برگزار می شود اشاره کرد و خواستار آن شد که سران سه قوه نسبت به کار فرهنگی و اخلاقی و معنوی شدن بیش از پیش بدنه قوا، اهتمام بیشتری ورزند.

وی تاکید کرد: معنوی شدن فضای جامعه، نهادها، ادارات و رسانه ها نیازمند عزم ملی و حمایت سران است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این راستا به رویکرد فرهنگی دولت در دور سوم سفرهای استانی اشاره و ابراز امیدواری کرد این اقدام دولت فضای فرهنگی و معنوی کشور را دگر گون کند.

حجت الاسلام ابراهیمی در بخش دیگری از گفتگوی خود با مهر، درباره انتقاد رهبر معظم انقلاب از منافق نامیدن افراد در پی بروز خطا و ضد ولایت فقیه خواندن آنان به دلیل اختلاف نظر گفت: حسن ظن دستور اسلام است و بدون دلایل متقن نمی توان مسلمان را به دلیل انجام خطا مغرض خواند. در واقع تاکید رهبر معظم انقلاب بر پیاده شدن تعالیم اسلام در ایران نیازمند توجه به این اصل در همه شئونات اداره کشور و سطح جامعه است .

اختلاف نظرهای گروه های سیاسی کشور در حال حاضر در شیوه های اجرایی و سلیقه های سیاسی است و اگر اصول رعایت شود این اختلافات نه تنها مشکلی ایجاد نخواهد کرد بلکه به پویایی بیشتر جامعه می انجامد

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز با اشاره به نقش حسن ظن در وحدت گروه ها و چهره های سیاسی جامعه تصریح کرد: باید اعمال مومنان را حمل بر صحت کنیم و بدانیم هر کاری می کنند و هر حرفی که می زنند در حقیقت منافع اسلام و کشور را می خواهند.

وی خاطرنشان ساخت که اختلاف نظرهای گروه های سیاسی کشور در حال حاضر در شیوه های اجرایی و سلیقه های سیاسی است و اگر اصول رعایت شود این اختلافات نه تنها مشکلی ایجاد نخواهد کرد بلکه به پویایی بیشتر جامعه می انجامد.

این نماینده روحانی مردم تهران در مجلس یادآور شد: در مذهب ما نیز مبنای فقهی براین است که مراجع تقلید در فهم از دین اختلاف نظر دارند و بر اساس ادله خود فتوا می دهند و حتی در صورت خطا در فهم دین نیز اجر می برند چون "نیت" بر این بوده که حکم اسلام دریافت شود هر چند خطا صورت گرفته باشد.

وی ادامه داد: ما هم در مرحله پایینتر از مراجع وظیفه داریم پایبند به این اصل باشیم و به این آیه توجه داشته باشیم که "و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا" .

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به تاکید قانون اساسی بر جایگاه اندیشه ها و حتی ادیان مختلف در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: باید همه مباحث در فضای سالم و بدور از اتهام و تهمت مطرح شود، در جامعه ایران دگراندیشی گناه نیست و نمایندگان یهودی و زرتشتی و مسیحی همسان با نمایندگان مسلمانان درمجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری و نظارت دارند.

وی تاکید کرد: در فضای اسلامی مسئولیت ما در پذیرش مخالف بیشتر است.

اتهام زدن به مسئولان عالی کشور و چهره های باسابقه و محورهای نظام گناهی نابخشودنی است ، این چهره ها تکیه گاه هایی هستند که باید به هنگام بحران به آنها تکیه کنیم و اگر وجهه انها از بین برود کشتی نظام بی لنگر می شود

وی اتهام زدن به مسئولان عالی کشور و چهره های باسابقه و محور های نظام را گناهی نابخشودنی خواند و گفت: این چهره ها تکیه گاه هایی هستند که باید به هنگام بحران به آنها تکیه کنیم و اگر وجهه انها از بین برود کشتی نظام بی لنگر می شود.

این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: اگر جامعه به سران و چهره های شاخص نظام بد بین شود چه کسی می تواند در بحران میدان داری کند ؟

وی گفت متاسفانه امروز گاهی به گونه ای سخن گفته می شود که انگار در کشور همه دزدند، یا اینکه انگار هیچ کس جز آنان دلسوز نظام نیست و همه غیر قابل اطمینانند در حالیکه رهبر معظم انقلاب در فرامایشات خودشان بر ضرورت رفع این فضا تاکید داشتند .

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با بیان اینکه جامعه دچار کمبود اخلاق شده و اخلاق اسلامی در کشور پیاده نمی شود، تاکید کرد که نخبگان، چهره های تاثیر گذار سیاسی و فرهنگی در جامعه، علما و مراجع کشور، همچنین ائمه جمعه و جماعات باید بیش از پیش مروج اخلاق اسلامی در جامعه باشند.

حجت الاسلام ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد همانگونه که محیط زیست سالم لازمه سلامت جسم است، جامعه سالم نیز نیازمند فضای معنوی و پاک است که با ترویج اخلاق از سوی کارشناسان موثر در جامعه محقق می شود.