به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی با بیان این مطلب افزود: جایگاههای ثابت و سیار عرضه بهداشتی دام پس از اذان صبح از اولین ساعات صبح شنبه عید قربان کار خود را آغاز کرده اند که با استقبال شهروندان مواجه شده اند.

وی گفت: 30 جایگاه ثابت و سیار عرضه بهداشتی دام از روز جمعه خدمات رسانی خود را آغاز کرده بودند و شهروندان نیز نسبت به گذشته بیشتر از این مراکز استقبال کردند.

صفایی خاطرنشان کرد: جایگاههای ثابت عرضه بهداشتی دام واقع در مناطق 4 ، ‌15 و 18 شهرداری به دلیل آشنایی قبلی شهروندان با استقبال بیشتری مواجه شدند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره‌بار شهرداری، حضور دامپزشکان و کنترل توزین در این 30 مرکز را از دلایل استقبال شهروندان برشمرد و گفت: 210 دامپزشک در کل جایگاههای تعیین شده کار معاینه دام را قبل و بعد از ذبح انجام می‌دهند. خریداری سهل و مطمئن و قیمت مناسب و مصوب از دیگر مزایای این جایگاهها است.

وی یادآور شد: از روز جمعه در تمام جایگاه‌ها سامانه نشاط هم با همکاری معاونت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری مناطق با ارائه برنامه های شاد و متنوع برای خانواده‌ها برپا شده است.