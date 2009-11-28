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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۹

یک نماینده مجلس عنوان کرد:

تاثیر احداث تونل توحید در کاهش ترافیک/ رکوردزنی در ساخت پروژه های عمرانی

تاثیر احداث تونل توحید در کاهش ترافیک/ رکوردزنی در ساخت پروژه های عمرانی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی احداث تونل توحید را رکوردی در پروژه‌های عمرانی کلانشهر تهران و ایران برشمرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محسنی ثانی - نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترافیک کلانشهر تهران گفت: با توجه به جمعیت بالای کلانشهر تهران و میلیون‌ها سفر روزانه در این شهر، احداث تونل توحید یکی از اقدامات موثر و کارگشای شهرداری تهران بود که به عنوان رکورد در این زمینه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به توفیق مدیران شهرداری تهران و شناخته شدن قالیباف به عنوان شهردار موفق، یادآور شد: تجهیز تونل توحید به سیستم‌های پیشرفته و سیستم هوشمند ایمنی پیشرفته تونل از دیگر بخشهای مورد توجه این کار ملی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: احداث تونل توحید تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک منطقه غرب تهران خواهد داشت، زیرا این منطقه جزو اولین گلوگاه‌های شهر تهران است و مشکلات زیادی در مسیر تردد خودروها دارد.

کد مطلب 991287

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