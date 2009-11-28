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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

تولید 127 میلیارد متر مکعب گاز در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی

تولید 127 میلیارد متر مکعب گاز در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی

یک مقام مسئول در شرکت گاز اعلام کرد: از ابتدای راه اندازی پالایشگاه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی تا پایان آبان ماه امسال بیش از 127 میلیارد متر مکعب گاز در این دو فاز تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی، هادی فرهنگ درباره آخرین وضعیت تولید گاز و سایر محصولات گازی در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی گفت: از ابتدای راه اندازی پالایشگاه فازهای 2 و 3  پارس جنوبی تا پایان آبان ماه امسال حجم میعانات تولیدی در این 2 فاز پارس جنوبی به 209 میلیون بشکه رسیده است.

وی میزان تولید گوگرد گرانول را در این پالایشگاهها از ابتدای راه اندازی تاکنون بیش از 842 هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی گوگرد تولید شده در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی به خارج کشور صادر شده است.

به گزارش مهر طرح توسعه فازهای 2 و3 میدان گازی پارس جنوبی با هدف تولید روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد در سال 76 آغاز و در بهمن ماه 1381 در مدار بهره برداری قرار گرفت.

در حال حاضر پس از اجرای طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه، روزانه بالغ بر 62 میلیون متر مکعب گاز ترش از دو سکوی سر چاهی برداشت و به صورت سه فازی به وسیله دو خط لوله زیر دریایی 32 اینچ به فاصله 105 کیلومتر به پالایشگاه خشکی منتقل می شود.

ظرفیت تزریق روزانه 57.6 میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده توسط یک خط لوله 56 اینچ وارد شبکه سراسری و 89 هزار بشکه میعانات گازی پس از فرآورش در 2 واحد تثبیت میعانات گازی به مخازن ذخیره سازی برای صادرات ارسال می شود.

ظرفیت تولید گوگرد دانه بندی شده این پالایشگاه در حال حاضر 450 تن در روز بوده که از طریق اسکله مجتمع بندی پارس به خارج از کشور صادر می شود.

کد مطلب 991291

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