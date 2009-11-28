تشییع شهدای گمنام دفاع مقدس در مازندران

قربانعلی نعمت زاده صبح شنبه در حاشیه نماز عید سعید قربان در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: مراسم تدفین شهدای گمنام در این دانشگاه ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 10 آذر ماه از مقابل مسجد جامع ساری به سمت گلزار شهدای شهرستان برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: پیکرهای پاک این شهدا پس از تشییع در مسجد دانشگاه علوم کشاورزی ساری واقع در جاده خزر آباد آرام گرفته می شود.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی ساری افزود: همچنین مراسم وداع با شهیدان ساعت 19 دوشنبه 9 آذر ماه و مراسم شام غریبان تدفین شهدا ساعت 19 سه شنبه 10 آذر ماه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می شود.

به گزارش مهر، قرار بود پیکر پاک شهدای گمنام دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور در روز چهارشنبه برگزار شود که به دلیل همزمانی تشییع جنازه مرحوم کردان وزیر کشور اسبق دولت نهم که با جضور پرشور مردم برگزار شده بود تشییع که به هفته جاری موکول شد.

مازندران در طول دوران دفاع مقدس بیش از 10 هزار شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.