به گزارش خبرنگار مهر: جشن بزرگ تقدیر از عوامل تولید فیلم سینمایی "اخراجی‌ها" و رونمایی از فیلمنامه "اخراجی‌ها 3" با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پرویز کرمی مشاور اجرایی وزیر ارشاد، بازیگران، عوامل، اهالی رسانه و علاقمندان شامگاه روز پنجشنبه پنجم آذرماه در تالار بزرگ کشور برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مسعود ده‌نمکی کارگردان "اخراجی‌ها" به دعوت رضا رشیدپور مجری مراسم روی سن آمد و میهمانان حاضر در جشن را معراجی‌ها توصیف کرد و گفت: اتفاق منحصربفردی که زمان اکران "اخراجی‌ها" افتاد فروش بالای فیلم در شهرستان‌ها بود، طوری که به حدود دو برابر فروش تهران رسید و به رکوردی قابل توجه دست یافت.

وی افزود: از طریق چاپ آگهی و فرم نظرسنجی در روزنامه‌ها هزاران نفر از مخاطبان با پاسخ به سئوالات مطرح شده فیلم را مورد قضاوت قرار دادند و بهترین بازیگر زن و مرد آن را انتخاب کردند. هزاران نفر متقاضی شرکت در جشن بودند که امکان برگزاری چنین مراسمی برای ما فراهم نبود و به ناچار از میان مخاطبان تعدادی به قید قرعه انتخاب شدند.

ده‌نمکی ادامه داد: فلسفه برگزاری این مراسم این است که بدانیم فیلم را یک نفر نمی‌سازد و دنبال فرصتی بودیم تا کنار هم جمع شویم و از یاری و همراهی دیگر دست‌اندکاران تشکر کنیم. "اخراجی‌ها"حاصل زحمت هزاران نفر در سینمای ایران است. از حضور تمام بازیگران بزرگ سینما و هنروران به ویژه آنها که با سابقه جنگ و اسارت ما را همراهی کردند تشکر می‌کنم.

این کارگردان سینمای ایران تاکید کرد: "اخراجی‌ها" برای زنده کردن یاد رزمندگان و شهیدان و "اخراجی‌ها 2" برای گرامیداشت تمامی آزادگان سال‌های دفاع مقدس و پس از آن ساخته شد و گفتن پیام "ایران دوستت داریم" هدف و دلیل حضور همه ما با قومیت‌های مختلف در این مراسم است.

در ادامه این مراسم سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد ضمن تقدیر از عوامل "اخراجی‌ها" ادخال سرور در دل مومن را به رسم اسلام عبادت توصیف کرد و گفت: پرداختن به موضوع مناسبی از جنگ و دفاع مقدس با اجرای زیبای هنرمندان بزرگ ایران یکی از ویژگی‌ها این فیلم بود و آمیختن آن به طنز به شیوه خاص موجب رضایت بسیاری از مخاطبان شد.

وی افزود: یاد و خاطره بسیجیان و شهدا را گرامی می‌داریم که امروز عزت و آزادی ایران را مدیون حضور استوار این عزیزان هستیم. اگر شاعران بزرگ ما شاهد بزرگواری و دلاوری جوانان ما در جنگ بودند بی‌شک آثاری در وصف آنها می‌سرودند. فردوسی شاهنامه، سعدی گلستان و شمس دیوان عشقی دیگر می‌سرود و غزلیات حافظ با سرزندگی بیشتر همراه می‌شد.

وزیر ارشاد تاکید کرد: تمام کسانی که خود از نزدیک دفاع مقدس را درک کردند باید بکوشند جوانان نسل جدید را با رشادت‌های رزمندگان آشنا کنند. ظرفیت دفاع مقدس برای به تصویر کشیده شدن پایان‌ناپذیر است و امیدوارم در این مقطع هنرمندان با انرژی بیشتر در این عرصه فعالیت کنند و شاهد تولید آثار فاخر برای عرضه و نمایش در داخل و خارج از کشور باشیم.

سپس حبیب‌الله کاسه‌ساز تهیه‌کننده، محمدرضا شریفی‌نیا بازیگر و مرتضی شایسته نماینده پخش فیلم سینمایی "اخراجی‌ها" روی سن آمدند و هر یک جداگانه به تشریح چگونگی تولید و نمایش فیلم پرداختند. ابتدا شایسته در جملاتی کوتاه همکاری سینماداران تهران و شهرستان‌ها در نمایش این فیلم را فوق‌العاده توصیف و از همه همکاران سینمادار خود تشکر کرد.

کاسه‌ساز ضمن خیر مقدم به حاضران و گرامیداشت هفته بسیج گفت: امیدوارم فرهنگ بسیج در میان ما ادامه یابد. "اخراجی‌ها" برای بسیاری از اهالی سینما خیر و برکت به همراه داشت. درست یا نادرست، قانونی یا غیر قانونی، شرعی و غیر شرعی، اکران "اخراجی‌ها"و بیرون آمدن سی دی قاچاق آن منفعت بسیاری را نصیب عده‌ای از افراد کرد.

در ادامه شریفی‌نیا ضمن قدردانی از حاضران به تشریح سختی تولید "اخراجی‌ها" پرداخت و گفت: در این پروژه علاوه بر بازی، انتخاب بازیگر و مسئولیت اجرای طرح ناچار به سرمایه‌گذاری شدم و در تمام مدت نگران قاچاق سی دی این فیلم و به هدر رفتن سرمایه و زحمات گروه بودیم. ساخت این پروژه سنگین بدون همدلی و همکاری گروه اتفاق نمی‌افتاد.

در ادامه این مراسم که با برنامه‌های گوناگون مانند اجرای نمایش و دعوت از روزبه نعمت‌اللهی و چنگیز حبیبان خوانندگان پاپ برای اجرای ترانه همراه بود، پدر شهید موحد دانش و تعدادی از جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس به دعوت ده‌نمکی روی صحنه آمدند و از آنها تقدیر به عمل آمد.

همچنین به 10 تن از حاضران در جشن نیز جایزه سفر به کیش همراه با خانواده تعلق گرفت و ده‌نمکی 10 بازیگر "اخراجی‌ها 2" را که به انتخاب مردم به عنوان بهترین بازیگران فیلم برگزیده شده بودند به سفر حج عمره میهمان کرد. شهره لرستانی و اکبر عبدی به انتخاب مردم به عنوان بهترین بازیگران این فیلم شناخته شدند.

سپس ضمن تقدیر از برخی رسانه‌ها برای انعکاس مطلوب اخبار فیلم سینمایی "اخراجی‌ها"، همه عوامل و بازیگران هر دو فیلم برای گرفتن تندیس و عکس یادگاری به صحنه آمدند و در پایان با اجرای نمایشی ویژه از فیلمنامه "اخراجی‌ها 3" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مسعود ده‌نمکی رونمایی شد.

* حاشیه‌های مراسم:

ـ پیش‌بینی مسئولان برگزارکننده درباره میزان استقبال مردم از جشن تا حدودی اشتباه بود و خبرنگاران که یک ساعت زودتر در مراسم حضور یافته بودند، برای شروع 90 دقیقه انتظار کشیدند. برگزارکنندگان جشن مردم را به طبقات بالا و پائین تالار راهنمایی می‌کردند و وقتی مراسم با سالن نیمه‌خالی آغاز شد، مسئولان تصمیم گرفتند مردم طبقه بالا را به پائین دعوت کنند.

ـ جنگ لفظی همراه با طنز و کنایه میان رشیدپور و ده‌نمکی از ابتدا تا انتهای مراسم ادامه داشت و گاه احساس می‌شد مراسم تقدیر از عوامل "اخراجی‌ها" به میدان جنگ این دو تبدیل شده است. ده‌نمکی که برخلاف میل رشیدپور به مجری مراسم تبدیل شده بود گوی سبقت را در سخن گفتن و اجرا از او ربود و در لحظاتی اجازه سخن گفتن را به رشیدپور نمی‌داد.

ـ شوخی لفظی رشیدپور و ده‌نمکی به جایی رسید که حاضران برای جواب‌های دندان‌شکن این دو به یکدیگر ـ که در پاره‌ای از موارد از شان مجلس دور بود ـ کف می‌زدند و آنها را مورد تشویق قرار می‌دادند.

ـ در این مراسم گویا بخت با روزبه نعمت‌اللهی خواننده پاپ یار نبود وی دو بار برای اجرای ترانه روی صحنه آمد و در هر دو مرحله به خاطر نقص فنی مجبور به عذرخواهی و ترک صحنه شد. در مرحله اول وی قسمت‌هایی از ترانه خود را زنده اجرا کرد و انتظار وی برای همراهی اتاق فرمان و پخش آهنگ او بی‌نتیجه ماند.

ـ از دیگر نکاتی که در برگزاری مراسم به سوژه‌ای برای خبرنگاران تبدیل شده بود پذیرایی از حاضران با خوراکی‌های با تاریخ تولید شهریورماه بود که فاصله زیادی با تاریخ انقضا نداشت. در نهایت به دلیل ناسازگاری رشیدپور و ده‌نمکی و طولانی شدن مراسم تمامی حضار مجبور به صرف این اقلام شدند.

ـ ده‌نمکی که در پایان مراسم به مجری یکه‌تاز جشن تبدیل شده و به نوعی رشیدپور را از گردانه اجرا حذف کرده بود و توجهی به سخنان و تذکرات او نمی‌کرد، با دعوت از تمامی عوامل "اخراجی‌ها" روی صحنه برای تقدیر و گرفتن عکس یادگاری موجب سردرگمی اهداکنندگان جوایز شد.

ـ در پایان خواهش از نوازنده آهنگ برای خواندن و نواختن کمکی به بازگشت نظم و ایجاد آرامش در سالن نکرد و رونمایی از فیلمنامه "اخراجی‌ها 3" و اجرای جلوه‌های ویژه تدارک دیده شده برای لحظات پایانی جشن در میان آشفتگی و ازدحام مردم انجام شد.