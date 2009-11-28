پتروشیمی ها متناسب با ظرفیت تولید گاز دریافت نمی کنند

هادی زنوزی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گزارشهای منتشر شده توسط موسسات بین المللی مبنی برای کاهش تولید و صادرات اتیلن ایران، اظهار کرد: در 6 ماهه اول امسال متناسب با ظرفیت مجتمع های پتروشیمی، خوراک گازی تحویل پتروشیمی نشده و این به معنی کاهش عمدی تولید نیست.

وی علت عدم تخصیص کامل خوراک در 6 ماهه اول امسال را برنامه تعمیرات اساسی در واحدهای تأمین کننده خوراک عنوان کرد و افزود: به طور معمول این واحدهای تامین کننده خوراک برنامه های تعمیرات اساسی خود را در فصل تابستان اجرا می کنند و هم اکنون با به پایان رسیدن برنامه های دوره ای تعمیرات، خوراک به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

سخنگوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: در حال حاضر با افزایش خوراک تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی این واحدها با ظرفیت کامل در سرویس قرار دارند.

زنوزی اصل تاکید کرد: پیش بینی می شود با حفظ روند فعلی تولید، میزان تولید اتیلن در مجتمعهای پتروشیمی به میزان تعیین شده در برنامه از پیش تعیین شده برسد.

در همین حال پیگیری های خبرنگار مهر از وزارت نفت حاکی از آن است که میزان تولید اتیلن در واحدهای پتروشیمی نسبت به برنامه تعریف شده حدود 40 درصد کاهش یافته است.

در حال حاضر روزانه به طور متوسط حدود 33 میلیون متر مکعب گاز به عنوان خوراک و سوخت به واحدهای پتروشیمی کشور تحویل می شود.

پیش بینی می شود با ساخت و بهره برداری از واحدهای جدید پتروشیمی تا پایان برنامه پنجم توسعه، ظرفیت مصرف گاز در مجتمعهای پتروشیمی کشور به بیش از 50 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.

تولید اتیلن ایران به نصف کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه پلاست مارت، تولید اتیلن در واحدهای پتروشیمی ایران به دلیل عدم تامین خوراک مورد نیاز گاز طبیعی حدود 50 درصد کاهش یافته است.

بر این اساس، ایران به عنوان بزرگترین عرضه کننده اتیلن به آسیا تولید خود را تا حدقابل ملاحظه ای کاهش داده است.

تولید اتیلن در واحدهای پتروشیمی ایران در حال حاضر 50 تا 60 درصد کل ظرفیت تولید این کشور است که توقف عملیات و تزریق ناکافی گاز دلیل این کاهش عنوان شده اند.

پیش بینی می شود صادرات اتیلن ایران از 700 هزار تن در سال گذشته به 400 هزار تن در سال جاری میلادی کاهش یابد.