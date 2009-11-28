افزایش اختیار 10 دانشگاه برترکشور/ کاهش ظرفیت کارشناسی دانشگاههای مادر

دکتر حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دانشگاههای بند ز ماده 50 و امکان توجه ویژه به آنها و ارائه اختیارات قابل توجه به دانشگاههای مشمول این بند گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه در یکسال اول این برنامه باید دانشگاههای مشمول این بند شناسایی و برنامه خاصی برای آنها طراحی و به تصویب وزرای علوم و بهداشت می رسید که متاسفانه این هدف برنامه چهارم توسعه تا کنون محقق نشده است و تنها 10 دانشگاه به عنوان دانشگاههای مشمول بند ز ماده 50 معرفی شده اند.

افزایش اختیارات دانشگاههای مادر

وی ادامه داد: برنامه وزارت علوم حمایت و دادن اختیاراتی ویژه به این دانشگاهها است. اگر بر اساس برنامه ریزی پیش برویم به طور حتم اختیارات خاصی به این دانشگاهها داده خواهد شد.

معاون آموزشی وزیر علوم ادامه داد: ما می توانیم با آمایش سرزمین و نگاه متقابل نیاز و توسعه و چارچوبها را تعریف کنیم و اجرای برخی موارد را به عهده دانشگاهها واگذار کنیم البته بعد نظارتی وزارت علوم حفظ بر این دانشگاهها حفظ و تقویت خواهد شد. در واقع اختیارات بیشتری را واگذار می کنیم اما مسئولیت بیشتری را می خواهیم.

وی با بیان اینکه طرح آمایش سرزمین در مسائل آموزش عالی تا آخر سال تهیه می شود به مهر گفت: دانشگاههای بند ز ماده 50 برنامه هایی در این راستا به ما ارائه کرده اند اما آنچه در نهایت تصویب می شود ابلاغ خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: البته این دانشگاهها در حال حاضر نیز کمیسیون جامع آموزشی دارند و برنامه هایی را بررسی و تعریف می کنند. فقط برنامه ها برای اولین بار برای هماهنگی در شورای گسترش مطرح می شود این طرح موضوع به دلیل ایجاد هماهنگی است.

وی در بیان دلایل ضرورت این هماهنگی به مهر گفت: این هماهنگی به این دلیل است که به عنوان مثال در کشور ما برای برگزاری کنکور کارشناسی ارشد لازم است دانشجویان در دوره کارشناسی از شیوه یکسانی بهره برده باشند تا در کنکور کارشناسی ارشد عدالت رعایت شود.

کاهش ظرفیت دوره های کارشناسی و افزایش ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاههای مادر

نادری منش درباره کاهش ظرفیت دوره های کارشناسی و افزایش ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاههای مشمول بند ز ماده 50 به مهر گفت: چون تحصیلات تکمیلی را نمی توان برای همه دانشگاهها به یک میزان رشد داد بنابراین ظرفیت این دوره ها در دانشگاههای تواناتر که همان دانشگاههای مشمول بند ز ماده 50 هستند افزایش می یابد و ظرفیت دوره های کارشناسی در این دانشگاهها ثابت و یا کاهش خواهد یافت. البته در حال حاضر نیز چنین شیوه ای در دانشگاه تربیت مدرس در حال اجرا است.