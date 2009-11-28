به گزارش خبرنگار مهر، در این جاسه که از30 :16 تا 30 : 17 به طول می انجامد اسدالله امرایی و امیر حسین خورشیدفر به نقد این رمان می پردازند.



نقد کتاب "تابستان گند ورنون" نشست چهاردهم از سلسله نشست های هنر ، فرهنگ و ادبیات باشگاه دانشجویان است که توسط اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.



نخستین اثردی بی سی پی یر افتخارات بسیاری از جمله جایزه بوکر 2003 را برایش به ارمغان آورده است

این رمان اخیراً با ترجمه مریم محمدی سرشت در 2000 نسخه و 496 صفحه از سوی نشر افق در ایران منتشر شده است.