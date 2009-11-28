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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۴

"تابستان گند ورنون" در باشگاه دانشجویان نقد می‌شود

رمان "تابستان گند ورنون" نوشته دی بی سی پی‌یر روز سه‌شنبه 10 آذرماه در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جاسه که از30 :16 تا 30 : 17 به طول می انجامد اسدالله امرایی و امیر حسین خورشیدفر به نقد این رمان می پردازند.

نقد کتاب "تابستان گند ورنون"  نشست چهاردهم از سلسله نشست های هنر ، فرهنگ و ادبیات باشگاه دانشجویان است که توسط اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

نخستین اثردی بی سی پی یر افتخارات بسیاری از جمله جایزه بوکر 2003  را برایش به ارمغان آورده است

این رمان اخیراً با ترجمه مریم محمدی سرشت  در 2000 نسخه و 496 صفحه از سوی نشر افق در ایران منتشر شده است.

کد مطلب 991303

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