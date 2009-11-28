رسانه ها فضای جامعه را از تخریب و تهمت عاری کنند

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: لازمه پایان دادن به فضای تهمت و شایعه سازی در جامعه علیه مسئولان، وحدت است و نباید وحدت از سوی افراد تنها به عنوان شعار مطرح شود .

وی ادامه داد: امیدوارم افرادی که پیش از این مسیر اشتباه را در پیش گرفته بودند، بار دیگر به مسیر واقعی انقلاب و ولایت بازگردند ، زیرا همانطور که رهبر معظم انقلاب اشاره نمودند، نمی توان به دلیل یک خطا آنها را خارج از خط انقلاب دانست.

بادامچیان با تاکید بر اینکه رسانه ها باید فضای فعلی جامعه را از تخریب و تهمت علیه مسئولان نظام عاری کنند، تصریح کرد: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری وجود چنین فضایی در کشور خواست دشمن است و ما باید با اقدام به موقع خود از ایجاد چنین فضایی که قطعا دشمن شاد کن است، جلوگیری کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بر لزوم توجه رسانه ها و چهره های سیاسی به آموزه های اسلامی در پرهیز از فضای تهمت و افترا تاکید کرد .