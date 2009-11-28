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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

داوران برتر هندبال کشور به درجه ملی ارتقاء می یابند

داوران برتر هندبال کشور به درجه ملی ارتقاء می یابند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت هندبال مازندران از حضور 38 داور برتر کشور برای شرکت در دوره ارتقاء داوری درجه یک به ملی به میزبانی این هیئت در شهرستان ساری خبر داد.

خسرو ابراهیم زاده گفت: این دوره از چهارم آذرماه در مجموعه ورزشی عبدالحمید داراب ساری آغاز شده و تا پایان وقت روز شنبه ادامه دارد.

وی افزود: این دوره زیر نظر علیرضا سلیمانی و علی حیات پور رئیس و دبیر کمیته داوران فدراسیون هندبال در حال برگزاری است.

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه در سطح داوری شش سطح داوری وجود دارد، خاطرنشان کرد: این سطحها شامل، سطح سه به دو، دو یه یک، یک به ملی، ملی به قاره ای، قاره ای به بین المللی و بین المللی به جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره ها باعث پیشرفت و ارتقاء سطح داوری در کشور در برگزاری مسابقات لیگ و بین المللی می شود.

رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: در سالهای اخیر داوران زیادی از کشورمان در مسابقات آسیایی و جهانی و حتی در لیگهای منطقه برای داوری شرکت کردند.

رئیس هیئت هندبال مازندران تصریح کرد: این دوره در دو نوبت صبح و عصر در این مجموعه ورزشی در حال برگزاری است.

ابراهیم زاده به حضور چهار داور مازندرانی در این دوره اشاره و اضافه کرد: بهنام جمشیدی، مهدی معصومی، علی سالخورده و فتح الله یاوری از دواران درجه یک مازندرانی هم حضور دارند.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی که نخستین دوره میزبانی آن در مازندران است از سوی فدراسیون هندبال کشور مجوز آن صادر شده بود.

رئیس هیئت هندبال مازندران یادآورشد: در این دوره داورانی هم هستند از درجه 2 به یک ارتقاء می یابد.

ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: این دوره با همکاری فدراسیون هندبال، اداره کل تربیت بدنی، هیئت هندبال مازندران و شهرستان ساری برگزار شد.

کد مطلب 991306

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