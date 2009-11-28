داوران برتر هندبال کشور به درجه ملی ارتقاء می یابند

خسرو ابراهیم زاده گفت: این دوره از چهارم آذرماه در مجموعه ورزشی عبدالحمید داراب ساری آغاز شده و تا پایان وقت روز شنبه ادامه دارد.

وی افزود: این دوره زیر نظر علیرضا سلیمانی و علی حیات پور رئیس و دبیر کمیته داوران فدراسیون هندبال در حال برگزاری است.

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه در سطح داوری شش سطح داوری وجود دارد، خاطرنشان کرد: این سطحها شامل، سطح سه به دو، دو یه یک، یک به ملی، ملی به قاره ای، قاره ای به بین المللی و بین المللی به جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره ها باعث پیشرفت و ارتقاء سطح داوری در کشور در برگزاری مسابقات لیگ و بین المللی می شود.

رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: در سالهای اخیر داوران زیادی از کشورمان در مسابقات آسیایی و جهانی و حتی در لیگهای منطقه برای داوری شرکت کردند.

رئیس هیئت هندبال مازندران تصریح کرد: این دوره در دو نوبت صبح و عصر در این مجموعه ورزشی در حال برگزاری است.

ابراهیم زاده به حضور چهار داور مازندرانی در این دوره اشاره و اضافه کرد: بهنام جمشیدی، مهدی معصومی، علی سالخورده و فتح الله یاوری از دواران درجه یک مازندرانی هم حضور دارند.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی که نخستین دوره میزبانی آن در مازندران است از سوی فدراسیون هندبال کشور مجوز آن صادر شده بود.

رئیس هیئت هندبال مازندران یادآورشد: در این دوره داورانی هم هستند از درجه 2 به یک ارتقاء می یابد.

ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: این دوره با همکاری فدراسیون هندبال، اداره کل تربیت بدنی، هیئت هندبال مازندران و شهرستان ساری برگزار شد.