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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۳

رئیس شورای مفتیان روسیه بر اهمیت توجه به تاریخ تأکید کرد

رئیس شورای مفتیان روسیه بر اهمیت توجه به تاریخ تأکید کرد

رئیس شورای مفتیان روسیه در خطبه‌های نماز عید قربان از مردم این کشور خواست تاریخ روسیه را به خاطر داشته باشند و براساس آن در راه پیشرفت کشور خود گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، راویل عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه در خطبه‌های نماز عید قربان در مسکو گفت: ما وارد قرن بیست و یکم شده‌ایم، اما این امر به معنای فراموش کردن تاریخ نیست. به روز شدن و پیشرفت به معنای ایجاد انحراف در تاریخ و از بین بردن آثار تاریخی و حافظه تاریخی کشور نیست.

وی تأکید کرد که مردم باید بدانند نه تنها صفحات نورانی بلکه بخشهای تلخ تاریخ را نیز باید به یاد داشته باشیم؛ چرا که تغییر این تاریخ غیر قابل قبول است.

مردم روسیه دیروز جمعه ششم آذرماه عید قربان را جشن گرفتند. مقامات هشت منطقه روسیه که در آنجا بیشتر جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند، شامل تاتارستان، باشقیری، داغستان، چچن، اینگوشتیا، کاباردینو بالکاریا، کاراچایوا چرکیسیا و آدیگیا روز عید قربان که امسال را روز تعطیل اعلام کردند.

مساجد قازان در تاتارستان نیز در روزهای منتهی به جشن درخواستهایی برای قربانی گوسفندهای یکساله دریافت می‌کرد. در روز جشن در نزدیکی مساجد بازارهایی برگزار می‌شوند که در آنجا می‌توان این حیوانات را خریداری کرد.

همچنین امسال در قازان مجتمع ویژه قربان بایرام آغاز به کار کرد که در آنجا حیوانات در اعیاد دینی ذبح می‌شوند. انتظار می‌رود که این مجتمع در سال آینده میلادی به طور کامل به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 991308

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