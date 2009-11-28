دوره آموزش اسکیت هاکی پیشرفته کشور در مازندران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیری نیا پیش از ظهر شنبه در حاشیه این دوره به خبرنگاران گفت: کلاس درجه سه مربیگری اسکیت هاکی که نخستین دوره آن در مازندران برگزارشد، از سوی فدراسیون اسکیت مجوز آن صادر شده بود.

خیری نیا اضافه کرد: در پایان این دوره آموزشی به مربیان گواهینامه دوره مربیگری از سوی فدراسیون اسکیت اعطا می شود.

وی افزود: با برگزاری این دوره تعداد مربیان اسکیت در مازندران به حدود 100 مربی افزایش خواهد یافت.

رئیس هیئت اسکیت مازندران، با بیان اینکه پیش از این دوره آموزشی سطح پایه برای مربیان و یک دوره داوری نیز برگزارشد اضافه کرد: این دوره ها در جهت آموزش سطح بالاتر مربیان وهمچنین ارتقاء سطح دانش مربیان مازندرانی برگزار شد.

خیری نیا خاطرنشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان وداوران برای رشته های مختلف اسکیت از برنامه های جدی هئیت اسکیت مازندران است.

وی افزود: این دوره سه روزدر شهرستان بابل و با حضور 21 نفر از مربیان مرد و زن مازندرانی برگزار شد.

رئیس هیئت اسکیت مازندران تصریح کرد: این دوره زیرنظر رامین عتیقه چی رئیس کمیته داوران اسکیت هاکی کشور برگزار شد.

در مازندران بیش از سه هزار ورزشکار در رشته ورزشی اسکیت سازماندهی شدند.