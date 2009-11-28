گاز در دومین سکوی نفتی ایران در خلیج فارس فوران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در حالی که هنوز مسئولان شرکت ملی نفت ایران دلایل ایجاد فوران گاز و نشت نفت خام در سکوی میدان ابوذر را اعلام نکرده اند، برای دومین بار یک سکوی نفتی ایران در خلیج فارس دچار حادثه فوران گاز طبیعی شد.

در همین حال شرکت نفت فلات قاره ایران با انتشار گزارشی در مورد ایجاد این حادثه اعلام کرد: چاه شماره 22 سکوی دریایی میدان رشادت، هنگام انجام عملیات ایمن ‌سازی دچار فوران گاز شد که با اقدامات صورت گرفته در مدت 6 ساعت عملیات مهار چاه با موفقیت به پایان رسید.

کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران در اولین اقدام خود برای مهار فوران گاز سکوی رشادت، با ایجاد ستاد بحران در منطقه لاوان و تهران موضوع را بررسی و با اعزام سه شناور آتشخوار به محل برای جلوگیری از انتشار گاز به تاسیسات دکل حفاری در یک عملیات سریع و برنامه ‌ریزی شده فوران چاه را مهار کردند و با سیمانکاری در چندین سطح مختلف ایمن ‌سازی کامل چاه انجام شد.

این حادثه با کمک گرفتن از دکل حفاری دریایی اطلس در مدت 6 ساعت به وضعیت عادی بازگشت و از بروز حادثه‌ای جدی جلوگیری شد.

سکوی رشادت 7 در میدان نفتی رشادت منطقه لاوان و بین سکوهای رشادت 4 و رسالت واقع شده است. این سکو در دهه 50 شمسی دارای تولید روزانه 7 هزار بشکه نفت از 12 حلقه چاه بوده است.

عدم ارائه دلایل ایجاد فوران گاز در سکوی نفتی ابوذر

با گذشت نزدیک به 9 ماه از مهار فوران گاز طبیعی و نشت نفت خام در سکوی ابوذر در خلیج فارس تاکنون مسئولان شرکت ملی نفت ایران جزئیات ایجاد این حادثه که منجر به کاهش تولید نفت خام ایران به مدت 54 روز شد را اعلام نکرده اند.

این در حالی است که سیف الله جشن ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت خرداد ماه امسال در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مهار فوران گاز در میدان نفتی ابوذر یک کار بزرگ در صنعت نفت بوده است، گفته بود: اما هنوز دلایل ایجاد این حادثه شناسایی نشده است.

نشت گاز از 13 بهمن ‌ماه سال 1387 به دلیل برخورد به گاز در جریان عملیات حفاری جدید چاه شماره 20 میدان ابوذر در عمق 380 متری از سطح دریا ایجاد و به صورت خروج گاز از سطح دریا نمایان شده بود.