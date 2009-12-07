آدرس تبلیغات فروش پایان نامه را اعلام کنید برخورد می شود

کامران دانشجو در در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "شاید فقط چند واحد دانشگاهی باشد که چنین تبلیغاتی در آنها دیده می شود. حال اگر فقط اشکال این چند مرکزی که شما مشاهده کرده اید را بخواهیم به جامعه تزریق کنیم که انصاف نیست. تعداد قابل توجهی واحد دانشگاهی نیز در کشور وجود دارد که این تبلیغات در آنها دیده نمی شود."

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: "البته این نگاه نیز باید وجود داشته باشد که اگر در جایی خلافی انجام می شود باید گزارش شود اما رسانه ای کردن این نکات منفی و پر و بال دادن به آنها درست نیست. پیشرفتهایی که ایران ظرف یک دهه گذشته یا همین چهار سال اخیر به دست آورده است نتیجه همین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات است. حال اگر در کنار این پیشرفتها، به آن چند خلاف هم بپردازیم اشکال ندارد."

دانشجو افزود: "اگر فقط دو سه خلاف را ببینیم و پیشرفتها را نبینیم در مجموع به نفع نظام و جامعه عمل نکرده ایم. بنابراین در ارتباط با نقاط قوت نیز باید به همین اندازه که درباره تخلفات سئوال می کنیم، تبلیغ کنیم. وقتی مثبت ها را زیاد بگوییم، در جامعه ایجاد انگیزه و نشاط می کند. حجم و تعداد مثبت ها نسبت به مسائل منفی اگر 100 برابر نباشد حتما 99 برابر است."

خبرگزاری مهر چندی پیش به تبلیغات گسترده موسسات فروش پایان نامه اشاره و در گزارشی توسعه این تبلیغات به روی آسفالت خیابانهای اطراف دانشگاهها نیز اشاره کرد.