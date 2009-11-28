راکتی قدیمی در مسیر برخورد با ایستگاه فضایی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، این زباله در واقع راکتی قدیمی است که می تواند پنج فضانورد ساکن ایستگاه را به منظور جلوگیری از برخورد به تغییر دادن مدار حرکتی وادار سازد این راکت، راکت دلتا 2 است که در سال 1999 کاوشگر نمونه بردار شهابسنگ استرادوس را از پایگاه فضایی کندی به فضا پرتاب کرده است.

این راکت پس از این ماموریت در مدار باقی مانده و پس از گذشت 10 سال اکنون به قصد جان ایستگاه فضایی در مسیر این سازه مدارگرد قرار گرفته است.

خطر زباله های فضایی و احتمال برخورد با آنها یکی از پدیده های عادی و رایجی است که ساکنان ایستگاه حداقل یک بار در ماه با آن مواجه شده و ناچار به تغییر مسیر می شوند نیکولاس جانسون دانشمند زباله های مدارگرد در مرکز فضایی جانسون در هیوستون اخیرا اعلام کرده است که حتی یک قطعه کوچک از زباله های فضایی می تواند یک فضاپیما را از کار بیاندازد.

وی می گوید: "ما در تلاشیم فضاپیماهایی بسازیم که در برابر برخوردهای کوچک مقاوم باشد، زیرا اجرام بزرگ قابل ردیابی هستند. مانند آنچه هر روز در ایستگاه رخ می دهد، مسیر ایستگاه هر روز و هر لحظه کنترل شده و در صورت مشاهده جرمی در مسیر آن، مسیر حرکت ایستگاه به سادگی تغییر پیدا می کند."

متخصصان در مرکز کنترل جانسون در تلاشند با محاسبه و تخمین احتمال برخورد راکت با ایستگاه، دریابند آیا این راکت کهنسال به اندازه ای به ایستگاه نزدیک خواهد شد که نیاز به تغییر مسیر ایستگاه در عصر روز یکشنبه 29 نوامبر 2009 به وجود آید یا خیر؟

بر اساس گزارش ای بی سی، متخصصان برای تصمیم گیری در مورد این واقعه از جعبه ای خیالی به ابعاد 800 متر در 24 کیلومتر به منظور ایجاد مرز خطر برای ایستگاه استفاده می کنند در صورت نیاز به انجام حرکتی از پیش تعیین نشده سفر بازگشت به خانه سه تن از ساکنان ایستگاه با تغییر برنامه مواجه خواهد شد.

فرانک دی وین، باب تریسک و رومن روماننکو سه ساکن کنونی ایستگاه هستند که طبق برنامه به همراه کپسول فضایی سایوز به زمین باز خواهند گشت.