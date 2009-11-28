دانشگاهها ملزم به تشکیل کمیته ایمن سازی اماکن آموزشی و خوابگاه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت دانشجویی و امور فرهنگی وزارت بهداشت با توجه به تبعات ناشی از حوادث غیرمترقبه، دستورالعملی را با هدف حفظ سلامت و صیانت از سرمایه های ارزشمند انسانی، پیشگیری از بروز حوادث فردی و جمعی با انجام اقدامات ایمنی و احتیاطی، آمادگی لازم هنگام حوادث با افزایش آگاهی و مهیا کردن الزامات و امکانات، سازمان دهی و تعیین وظایف برای افراد جهت انجام اقدامات لازم قبل، حین و پس از حادثه و حساس سازی کلیه مسئولین نسبت به اهمیت امر ایمن سازی اماکن آموزشی و دانشجویی ابلاغ کرد.

دانشگاههای علوم پزشکی به منظور دستیابی و تحقق اهداف یاد شده لازم است کمیته‌هایی تحت عنوان "کمیته عالی ایمن سازی اماکن آموزشی و دانشجویی" و "کمیته یا ستاد مدیریت بحران در حوادث مرتبط با خوابگاه های دانشجویی" تشکیل داده و نتیجه اقدامات را به وزارت بهداشت منعکس کنند.

کمیته ایمن سازی اماکن دانشجویی و آموزشی دانشگاهها به ریاست دانشگاه و معاونین و مسئول دفتر فنی دانشگاه ایجاد می شود و وظیفه بررسی وضعیت موجود اماکن آموزشی و دانشجویی از نظر رعایت شاخصهای ایمنی را برعهده دارد.

کمیته یا ستاد مدیریت بحران در حوادث مرتبط با خوابگاه ‌های دانشجویی نیز به ریاست معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تشکیل می شود و بررسی و تعیین وضعیت موجود خوابگاه های دانشجویی از نظر ایمنی، برنامه ریزی و پیگیری جهت ارتقای سطح ایمنی و مقاوم سازی ساختمان خوابگاه ها را برعهده دارد.