راهبان بودایی خواستار کنترل کامل خود بر معبد روشنگری بودا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، راهبران بودایی برای مدتهای مدیدی خواستار کنترل کامل این معبد یک هزار و پانصد ساله بوده‌اند که در 110 کیلومتری شهر پانتا در ایالت بیهار واقع شده است. این معبد در محلی ساخته شده است که بودا 2550 سال پیش به روشنگری رسید.

راهبان بودایی از آنچه تعویق تعمدی دولت بیهار برای واگذار کردن کنترل این معبد به بودائیان نام می‌برند ابراز نارضایتی کرده‌اند. راهبان خواستار تغییر قانون سال 1949 شده تا بتوانند کنترل کامل این معبد مقدس را به دست آورند.

بودائیان با تشکیل کمیته‌ای تصمیم گرفتند حمایتهای سایر بودائیان در سراسر کشور را برای تحقق این خواسته خود جلب کنند؛ چرا که آنها اعلام کرده‌اند این تعویق در تغییر قانون توطئه‌ای توسط دولت است تا بتواند مدیریت این معبد را با حضور غیربودائیان حفظ کند.

اساس قانون کنونی کمیته مدیریت معبد بوداگایا باید از چهار هندو و چهار بودایی برای یک دوره سه ساله تشکیل شود.