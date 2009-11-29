به گزارش خبرنگار مهر، تمامی اماکن فرهنگی هنری، اقتصادی و سیاسی دارای امکانات ابتدایی و در عین حال ضروری هستند که در شرایط خاص و غیر قابل پیش‌بینی مانع از مختل شدن برنامه‌ها و فعالیت‌های آنها می‌شوند. تئاتر شهر که شاید تنها در نگاه اهالی هنر مکانی مهم است و در دیدگاه مدیران و مسئولین چنین جایگاهی ندارد، از برخی امکانات اولیه و ضروری محروم است.

دو سال پیش مجموعه تئاتر شهر به بهانه تعمیرات و بازسازی تعطیل شد و بعد از چند ماه تعطیلی تنها به لحاظ ظاهری دستخوش تغییر شد، ولی گویا در باطن اتفاقی مناسب رخ نداد. آکوستیک سالن‌ها و تأسیسات دیگر مجموعه به مرور زمان نشانگر آن بود که مشکلاتی اساسی در درون مجموعه وجود دارد که نه تنها برطرف نشده بلکه برخی از آنها تشدید نیز شدند.

اما نکته قابل توجه بی‌توجهی متولیان ساخت و ساز و نگهداری اماکن فرهنگی هنری است. زیرا تأمین و وجود برخی امکانات و تجهیزات برای این اماکن از وظایف مهم و ضروری است. نبود سیستم اطفای حریق و بسته شدن خیابان‌ ضلع جنوبی تئاتر شهر که مانع دسترسی وسایل و امکانات اضطراری کمک‌رسانی به مجموعه می‌شود، از کمبودهای تنها مجموعه تئاتری ایران است.

چهارشنبه چهارم آذرماه زمانی که سالن‌های تئاتر شهر میزبان مخاطبان تئاتر بودند، رفتن برق مجموعه به مدت چند دقیقه باعث نگرانی گروههای نمایشی و مخاطبان شد. زیرا متأسفانه به قدری توجه به مسائل فرهنگی هنری در بین مدیران زیاد است که تئاتر شهر از داشتن سیستم برق اضطراری محروم است.

با بروز چنین اتفاقی این سؤال مطرح می‌شود که وظیفه مدیران و مسئولین فرهنگی هنری چیست و باید به چه نکاتی توجه کنند. آیا توجه به امکانات بدیهی و مورد نیاز مکان‌های فرهنگی هنری از عهده مدیران و مسئولین فرهنگی هنری خارج است؟ اتفاق‌های از این دست تنها تلنگری است که نیاز توجه لازم به مجموعه تئاتر شهر را گوشزد می‌کند تا از بروز اتفاق‌های مشابه جلوگیری شود.