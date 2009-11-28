به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری - نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی افزود: همه شاهد افزایش روزافزون ترافیک کلانشهر تهران هستیم و به تبع آن باید هر روز راهکارهای مختلفی را برای کنترل ترافیک بررسی شود که یکی از این راهکارها احداث تونل توحید است که تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک بخشی از شهر تهران خواهد داشت.

وی گفت: گرچه تونل توحید در شهر تهران احداث می‌شود، اما موقعیت این شهر بزرگ در کشور و جهان بر کسی پوشیده نیست. لذا اهمیت و رسیدگی به معضلات و مشکلات این کلانشهر حائز اهمیت زیادی است.

طاهری با تاکید بر مدت زمان کوتاه ساخت پروژه تونل توحید تاکید کرد: اجرای پروژه ‌های عمرانی در زمان کوتاه هم به نفع نظام است و هم به نفع مردم. زمان کم، هزینه کم را نیز در پی خواهد داشت که به این طریق در هزینه‌های مردمی و بیت‌المال صرفه‌جویی می‌شود.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی، اجرای پروژه‌های کارآمدی همچون تونل توحید را ارزنده دانست و گفت: مجلس از اجرای پروژه‌های این‌چنینی حمایت می‌کند و تا حد توان بودجه و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار شهرداری قرار می‌دهد. چنانچه به دلیل اهمیت و پیشرفت قابل توجه مترو، اعتبارات مستقلی را به شرکت مترو اختصاص داد.