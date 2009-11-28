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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۱

اختصاصی مهر /

تغییر چارت معاونت آموزشی وزارت علوم/ ایجاد دو مرکز در معاونت آموزشی

تغییر چارت معاونت آموزشی وزارت علوم/ ایجاد دو مرکز در معاونت آموزشی

جزئیات تغییر چارت معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد که بر اساس آن دو مرکز و یک دفتر ایجاد و این معاونت تقویت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چارت جدید معاونت آموزشی وزارت علوم در ادامه تغییرات مطرح شده در چارت وزارت علوم دچار تغییراتی خواهد شد.

چارت جدیدی که برای وزارت علوم امضا شده شامل پنج معاونت است که یکی از آنها معاونت آموزشی است.

در این معاونت دو مرکز و یک دفتر دیده شده است. با توجه به اینکه رئیس مرکز همسطح معاونت است بنابراین معاونت آموزشی تقویت خواهد شد.

حسین نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با مهر با تایید این تغییرات درباره این دو مرکز گفت: یکی از این مراکز به امر نظارت و ارزیابی مشغول به فعالیت خواهد شد و دیگری در برنامه ریزی متون و محتوای دروس ورود پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 991322

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