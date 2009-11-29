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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۴

بررسی عملکرد فدراسیونها/

نشست سعیدلو با انصاری و دنیا مالی دوشنبه برگزار می شود

نشست سعیدلو با انصاری و دنیا مالی دوشنبه برگزار می شود

نشست کارشناسی و بررسی عملکرد فدراسیونهای دوچرخه سواری و قایقرانی روز دوشنبه با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشست های مسئولان سازمان تربیت بدنی با روسای فدراسیونها به منظور بررسی عملکرد و ارائه گزارش فدراسیونهای ورزشی، بعدازظهر فردا (دوشنبه) علی انصاری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری و احمد دنیا مالی رئیس فدراسیون قایقرانی با حضور در دفترعلی سعیدلو به ارائه برنامه ها و گزارش عملکرد فنی فدراسیونهای تحت امرخود خواهند پرداخت.

همچنین قراراست بعدازظهرسه شنبه هفته جاری، علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال در نشستی جداگانه با رئیس سازمان تربیت بدنی به تشریح عملکرد این فدراسیون بپردازد. این درحالی است که چهارشنبه گذشته علی سعیدلو از امکانات و سالن اختصاصی فدراسیون هندبال بازدید و درجریان آخرین فعالیت های این فدراسیون قرار گرفت.

سازمان تربیت بدنی با برگزاری نشست با روسا و مسئولان فدراسیون ورزشی ضمن دریافت عملکرد فنی فدراسیونها درخصوص ادامه یا قطع همکاری با روسای فدراسیون ها تصمیم گیری می کند.

کد مطلب 991324

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