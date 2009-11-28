عزالدین حیدری روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: همایشی که روز جمعه در کاشمر برگزار شد، نوزدهمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی فدراسیون ورزشهای همگانی از ابتدای سال تاکنون بود که با استقبال بی نظیر علاقمندان به ورزش همراه شد.

وی با بیان اینکه بیش از 140 هزار علاقمند به ورزش در این همایش حضور داشتند خاطرنشان کرد: ازدحام جمعیت به حدی بود که مسئولان برگزاری ناچار شدند بخش هایی از این برنامه را نیمه کاره رها کنند.

حیدری افزود: علاوه بر مردم ورزش دوست شهرستان کاشمر، بسیاری از علاقمندان به ورزش خود را از شهرها و روستاهای همجوار نیز به این شهر رسانده بودند که در پایان بیش از 500 جایزه ویژه به قید قرعه بین شرکت کنندگان توزیع شد که دو دوستگاه خودرو سواری از جمله مهمترین جوایز این همایش بود.

همایش پیاده روی خانوادگی شهرستان کاشمر روز جمعه (6 آذرماه) از حرم مطهر امام زاده سیدحمزه(ع) آغاز شد و در حرم مطهر امام زاده سیدمرتضی(ع) به پایان رسید. این به مناسبت بزرگداشت شهید آیت الله مدرس و 23 هزار شهید استان های خراسان و گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد.