به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم چهارم آذرماه در خانه‌ای واقع در خیابان خواجه عبدالله انصاری به تهیه‌کنندگی بهروز خوش‌رزم کلید خورد. فیلمنامه را امیرحسین کامیار زیر نظر فرهاد توحیدی نوشته و روایتگر مبارزات دانشجویان در زمان شاه است که برای برگزاری مراسم شب شعر با مسئولان دانشگاه درگیر می‌شوند.

در فیلم "ترانه پائیزی" از مجموعه "ده عکس" که به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود، عمار تفتی، ساره بیات، ارسطو خوش‌رزم، بهروز خوش فطرت، امین میری، جمال کامران، هوتن شاعری، محمدرضا ایمانیان، یاسمن عرشیا و ... بازی می‌کنند.

عوامل پروژه عبارتند از توحیدی سرپرست نویسندگان، علرضا رجایی‌مقدم تصویربردار، غفار رضایی طراح صحنه و لباس، محسن ملکی طراح گریم، بابک رضاخانی تدوینگر و صداگذار، رضا اردلان صدابردار همزمان، جواد شریفی‌زاد جلوه‌های ویژه، سعید عباسی برنامه‌ریز، وحید میهن‌دوست دستیار اول کارگردان، فرامرز روشنایی روابط عمومی و بهروز حاجی‌زاده مدیر تولید.