به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد تا اول آذرماه 20 فیلم آماده نمایش اکران نشده، 18 فیلم در مرحله صداگذاری، 14 فیلم در مرحله تدوین، 21 فیلم در مرحله فیلمبرداری، 72 فیلم در مرحله پیش‌تولید و چهار فیلم اکران شده اند.

فرزند صبح (بهروز افخمی)، ملک سلیمان (شهریار بحرانی)، پاداش (کمال تبریزی)، در شب عروسی (رضا قهرمانی)، معبد جان (محمد درمنش)، نویسنده (نادر طریقت)، یک بازی ساده (مهدی برقعی)، پریشانی (سیاوش اسعدی)، طلا و مس (همایون اسعدیان)، یک گزارش واقعی (داریوش فرهنگ)، شیر و عسل (آرش معیریان)، گل بارون شاهین باباپور، خیابان بیست و چهارم (سعید اسدی)، خانواده ارنست (محسن دامادی)، رز سفید (کامران قدکچیان)، غریبه‌ای در شهر (جهانگیر جهانگیری)، همبازی (غلامرضا رمضانی)، نخودی (جلال فاطمی)، اردک (علی شاه‌حاتمی) و خواب‌های دنباله‌دار (پوران درخشنده) آماده نمایش هستند.

فیلم‌های زخم شانه حوا (حسین قناعت)، آل (بهرام بهرامیان)، نفوذی (جمال شورجه)، چهل سالگی (علیرضا رئیسیان)، شکارچی (رفیع پیتز)، سفر مرگ (حسن آقاکریمی)، آناهیتا (عزیزالله حمیدنژاد)، کیمیا و خاک (عباس رافعی)، عصر روز دهم (مجتبی راعی)، باغ قرمز (امیر سمواتی)، سن پترزبورگ (بهروز افخمی)، پرسه در مه (بهرام توکلی)، نظام از راست (محمد ورزی)، سنگ اول (ابراهیم فروزش)، زندگی با چشمان بسته (رسول صدرعاملی)، چراغ قرمز (علی غفاری)، ترانه کوچک من (مسعود کرامتی) و هیچ (عبدالرضا کاهانی) در مرحله صداگذاری هستند.

فیلم‌های مرحله تدوین عبارتند از شب واقعه (شهرام اسدی)، ازدواج در وقت اضافه (سعید سهیلی)، دیگری (مهدی رحمانی)، زم‌هریز (علی روئین‌تن)، آدمکش (محمدرضا کریمی)، یه جیب پر پول یه گواهینامه (قدرت‌الله صلح میرزایی)، پسر آدم دختر حوا (رامبد جوان )، بیداری (فرزاد موتمن)، راند هفتم (حمیدرضا چارکچیان)، بیخوابی (محمدجعفر باقری‌نیا)، در چشم باد (مسعود جعفری جوزانی)، چیزهایی که هست که نمی‌دانی (عبدالرضا صاحب‌زمانی)، مرا ببخش مادر (مهدی نادری) و طبقه سوم (بیژن میرباقری.

سه درجه تب (حمیدرضا صلاحمند)، شکارچی شنبه (پرویز شیخ‌طادی)، لالایی (منیژه حکمت)، راه آبی ابریشم (محمد بزرگ‌نیا)، فرشته‌ای در خانه من (اصغر نعیمی)، تهران در جستجوی زیبایی (مهدی کرمپور، داریوش مهرجویی، سیف‌الله داد)، دوباره پرواز کن (محمدعلی طالبی)، دموکراسی تو روز روشن (علی عطشانی)، بیداری رویاها (محمدعلی آهنگر)، تهران 1500 (بهرام عظیمی)، نزدیکتر از آشنا (رضا سرکانیان)، شکلات داغ (حامد کلاهداری)، عروسک (ابراهیم وحیدزاده)، کیفر (حسن فتحی)، لطفا مزاحم نشوید (محسن عبدالوهاب)، فصل باران‌های موسمی (مجید برزگر)، ناسپاس (حسن هدایت)، به سوی آفتاب (فریال بهزاد)، بعد از ظهر سگی سگی (مصطفی کیایی)، پوپک و مش ماشاالله (فرزاد موتمن) و هفت دقیقه تا پائیز (علیرضا امینی) در مرحله فیلمبرداری هستند.

"زندگی شیرین" صلح میرزایی، "محاکمه در خیابان" مسعود کیمیایی، "نیش زنبور" حمیدرضا صلاحمند و "آقای هفت‌رنگ" شهرام شاه‌حسینی اکران شده و سایر فیلم‌های این فهرست (72 عنوان) در مراحل مختلف پیش از تولید هستند که هشت فیلم در آستانه آغاز فیلمبرداری قرار دارند.