بارش برف در آستانه بازی پرسپولیس - سپاهان/ استقبال کم تماشاگران

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران که از صبح امروز در شهر اصفهان آغاز شده بود از ظهر امروز به برف تبدیل شد و هواداران دو تیم پرسپولیس و سپاهان و علاقمندان به فوتبال را غافلگیر کرد.

بارندگی و هوای سرد شهر اصفهان باعث شده تا علاقمندان دو تیم استقبال چندانی از مسابقه نکنند و جایگاه های مختلف ورزشگاه پرنشود.

با این حال تعداد زیادی از هواداران دو تیم با چتر در ورزشگاه مستقر شده و از دقایقی پیش از آغاز مسابقه با سر دادن شعارهایی از تیم های محبوب خود حمایت می کنند.

کریم باقری کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در این دیدار غایب خواهد بود اما محرم نویدکیا کاپیتان سپاهانی ها از ابتدا در ترکیب اصلی این تیم قرار گرفته است.

زلاتکو کرانچار مثل دیدارهای گذشته تیمش بازهم تغییراتی را در ترکیب سرخپوشان ایجاد کرده است که حضور بادامکی و آقازمانی از ابتدا در ترکیب این تیم از جمله این تغییرات است.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس از ساعت 14 امروز در ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد شد.