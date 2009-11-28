آمادگی سئول برای گفتگوی هسته ای با کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "لی میونگ باک" رئیس جمهور کره جنوبی برای گفتگو با رهبران کره شمالی در راستای حل مناقشات مربوط به برنامه هسته ای این کشور ابراز آمادگی کرد.

وی روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی خطاب به "کیم یونگ ایل" رهبر کره شمالی گفت که حاضر است در هر زمان و هر مکانی با وی برای گفتگو در این مورد دیدار کند.

لی میونگ باک هدف از این اقدام خود را متقاعد کردن کره شمالی برای متوقف کردن برنامه هسته ای خود و بازگرداندن تعادل به شبه جزیره کره دانست. وی در عین حال خاطرنشان کرد که هیچ هدف سیاسی در پشت این تصمیمش نهفته نیست.

گفتنی است که روابط بین کره شمالی و جنوبی در پی شلیک ناوهای این دو کشور به یکدیگر در روز دهم نوامبر به شدت متشنج شده و نگرانیهایی را در بین مقامهای غربی درباره احتمال مخالفت کره شمالی با مذاکره بر سر برنامه هسته ای اش به وجود آورده است.

این در حالی است که از یک روز پس از درگیری دریایی دو کشور، نیروهای مرزی آنها در آبهای مشترک به حالت آماده باش در آمده و خود را برای درگیریهای احتمالی آماده کرده اند.

