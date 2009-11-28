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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

احمد بحر:

آشتی ملی فلسطین فریضه دینی است

آشتی ملی فلسطین فریضه دینی است

رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در خطبه های نماز عید قربان اظهار داشت: آشتی ملی فلسطین فریضه دینی و استراتژیک ملی به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، احمد بحر در خطبه های امروز نماز عید سعید قربان در غزه اظهار داشت: آشتی ملی فلسطین فریضه دینی و استراتژیک ملی به شمار می رود و این آشتی ملی باید فلسطینی و مبتنی بر آرمان های ملت فلسطین باشد نه طبق شروط کمیته چهارجانبه.

وی با بیان این مطلب افزود: جنبش حماس خواهان برگزاری انتخابات آزاد و شفاف است و با برگزاری این انتخابات طبق شروط کمیته چهارجانبه و دخالت های آمریکا و اسرائیل مخالف است.

رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد: ملت فلسطین و جنبش حماس از تلاش برای آزادی اسرای فلسطینی دریغ نخواهد کرد و این موضوع اولویت [نخست] جنبش حماس به شمار می رود.

وی در پایان از اتحادیه عرب و ملت های عربی خواست که مسئولیت های خویش را در قبال موضوع قدس که در معرض یهودی سازی قرار دارد بر عهده بگیرند.

کد مطلب 991347

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