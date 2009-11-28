اخبار کوتاه ورزشی از استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته بسیج و در ششمین روز از این هفته با حضور هزاران نفر از مردم استان همایش پیاده‌روی با خانواده دور دریاچه شورابیل اربیل برگزار شد.

در این همایش که صبح امروز برگزار شد علاقمندان به ورزش به همراه خانواده‌های خود حرکت خود را از مقابل مقبره شهدای گمنام اردبیل استارت زده و مسافت هفت کیلومتری دور دریاچه شورابیل را در مدت یک و نیم ساعت پیاده‌ روی کردند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران ورزش را به عنوان یکی از محوری ‌ترین برنامه‌های بسیج در سال‌های اخیر معرفی کرد و اظهار داشت: حرکت سازنده بسیج ریشه در ورزش و تندرستی دارد.

سردار جلیل بابازاده یکی از عرصه ‌های موفق و پرتلاش بسیجیان را عرصه ورزش دانست و افزود: ورزش به عنوان یک تفریح سالم مهمترین راهکار برای مقابله با هجمه‌ها و شبیخون فرهنگی دشمنان است.

وی با اشاره به برنامه های مختلف فرهنگی و ورزشی در هفته بسیج امسال خاطر نشان کرد: در این هفته اجرای صدها عنوان برنامه فرهنگی، ورزشی، معنوی، اجتماعی، سیاسی و اعتقادی نشان داد که همچنان نیروی بسیج بدنه فعال جامعه است.

در پایان این همایش که در یک هوای پاییزی و سرد و در زیر بارش باران برگزار شد، به تعدادی از شرکت‌کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا گردید.

نتایج رقابتهای فوتبال لیگ سه کشور

تیم متحد اردبیل در هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ دسته سوم کشور مقابل میزبان خود تیم موکریان مهاباد مغلوب شد. در این دیدار تیم متحد اردبیل با وجود موقعیتهای متعدد گلزنی نتوانست از فرصتهای خود استفاده کند و در پایا 90 دقیقه با نتیجه 2 بر یک مغلوب موکریان مهاباد شد. تنها گل تیم متحد اردبیل را در این دیدار سیامک نعمتی هافبک میانی این تیم به ثمر رساند.

تیم متحد اردبیل هم اکنون با هفت امتیاز بعد از تیمهای چوکای تالش و شهرداری لاهیجان در رده سوم جدول گروه یک این مسابقات قرار دارد. این تیم در هفته ششم این رقابتها چهارشنبه 11 آذرماه جاری در ورزشگاه علی دایی میزبان تیم عقاب نقده خواهد بود.

برگزاری مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ در اردبیل

دبیر هیئت شمشیر بازی استان اردبیل از برگزاری مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ این استان در بخش اپه تحت عنوان "جام ولایت"خبر داد.

حافظعلی آقاجانی افزود: این مسابقات به مناسبت عید سعید غدیر خم و در دو بخش آقایان و بانوان به ترتیب در روزهای 13 و 20 آذرماه جاری برگزار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برنامه این هیئت ورزشی ابرالز داشت: اجرای برنامه های معوق از تقویم لیگ استانی به جهت میزبانی مسابقات قهرمانی کشور و نیز تمرکز بر روی فعال سازی هیئتها و مسابقات شهرستانهای خلخال، سرعین و نمین از عمده برنامه های هیئت تا پایان سالجاری است.

دبیر هیئت شمشیر بازی استان اضافه کرد: ارتقای توان فنی شمشیربازان استان از طریق استخدام علیرضا وصالی رئیس کمیته داوران فدراسیون شمشیربازی و یکی از مربیان توانمند فلوره و اپه شمشیربازی کشور و برگزاری کلاسهای آموزشی و فنی از دیگر برنامه های هیئت شمشیربازی استان است.

وی کمبود امکانات برگزاری مسابقات داخل استانی را مهمترین دغدغه هیئت شمشیربازی استان برشمرد و متذکر شد: مسابقات شمشیربازی تابع شرایط و تهیه امکاناتی است که متاسفانه به جهت استهلاک تجهیزات در استان، برگزاری مسابقات رفته رفته با مشکل همراه می شود.

درخشش ورزشکاران مشگین شهری در مسابقات کیک بوکسینگ کشور

سه رزمی کار مشگین شهری در مسابقات کیک بوکسینگ کشور که به میزبانی تهران برگزار شد، با کسب یک مدال طلا و دو نقره درخشیدند.

در این مسابقات حسین پیراسته در رده بزرگسالان و در وزن 67- کیلوگرم مقام اول کشوری را کسب کرد و به تیم ملی جمهوری اسلامی دعوت شد. همچنین حامد ملک زاده در وزن63 - کیلوگرم و فردین کرمی در وزن 75- کیلوگرم هر دو رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دادند.

برگزاری مسابقات تیر و کمان قهرمانی بسیج کشور در اردبیل

رئیس هیئت تیر و کمان استان اردبیل از احتمال برگزاری مسابقات قهرمانی بسیج کشور در این استان تا پایان سال جاری خبر داد. سلمان منصوری افزود: این مسابقات در رده های سنی مختلف از جمله نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو بخش مردان و زنان بسیجی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تیم منتخب استان اردبیل با 25 ورزشکار در این مسابقات حضور خواهد داشت، ابراز داشت: بزودی مسابقات انتخابی المپیاد ایرانیان در رده سنی نوجوانان برگزار خواهد شد و نفرات منتخب در این مسابقات در رقابتهای قهرمانی بسیج کشور حاضر خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مسابقات تیر و کمان استان به مناسبت هفته بسیج اضافه کرد: این مسابقات در رده سنی آزاد و در سه شهرستان نیر، اردبیل و نمین و همزمان در تمام شهرستانهای استان اردبیل هفته بسیج برگزار شده و خواهد شد.

رئیس هیئت تیر و کمان استان از برگزاری فینال این رشته در بخش کامپوند بانوان خبر داد و افزود: امروز در فینال این بخش ندا نوری مقام اول و مینا مهدی‌نیا مقام دوم را به دست آوردند و فینال بخش ریکرو بانوان نیز که در حال برگزاری است و منتخبان این بخش به مسابقات بسیج قهرمانی کشور راه می‌یابند.



