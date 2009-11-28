بانوان مبلغه اردبیل ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سارا حقی ظهر شنبه در حاشیه ثبت نام بانوان مبلغه اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح با هدف شناسایی و ساماندهی کلیه بانوان مبلغه واجد شرایط استان در امر تبلیغ اجرا می شود.

وی گسترش فرهنگ غنی اسلام و تحقق و علمی نمودن احکام اسلامی توسط متخصصان کار آمد را از دیگر اهداف مهم طرح شناسایی و سازماندهی بانوان مبلغه عنوان کرد.

مسئول امور فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان با اشاره به اهمیت تبلیغ و ترویج دین و احکام اسلامی به نسل جوان خاطر نشان کرد: تبلیغ و ترویج دین باید توسط متخصصان کارآمد، محققان و عالمان و با محوریت دانایی، شناخت، بصیرت و روشنگری صورت گیرد تا تاثیر گذار باشد.

وی متذکر شد: در همین راستا و در جهت تحقق این مهم در طرح شناسایی و ساماندهی بانوان مبلغه از مبلغات حوزوی، دانشگاهی، سنتی، خبره و متخصص ثبت نام به عمل خواهد آمد تا به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم.

حقی با بیان اینکه طرح شناسایی و ثبت نام از بانوان مبلغه در شهرستانهای مختلف استان اردبیل تا 20 آذر ماه امسال ادامه دارد، تصریح کرد: علاقه‌مندان می ‌توانند با مراجعه به پایگاه‌ها و مراکز تبلیغات اسلامی در این طرح ثبت‌ نام کنند.

وی منابع آزمون این طرح را از مباحث احکام، اطلاعات عمومی، قرائت نماز، قرائت قرآن و فن خطابه عنوان کرد و ابراز داشت: آندسته از مبلغاتی که در این آزمون حد نصاب را کسب نمایند، جهت تبلیغ به مراسم و محافل خواهران اعزام خواهند شد.

