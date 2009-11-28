به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم رویش اعلام کرد در سالن نسترن سینما هویزه روز دوشنبه نهم آذر فیلم‌های "آق آقایون" علی عابدی در بخش مستند، "قصیده تانیه" محمدرضا نجفی امامی در بخش پویانمایی و "آن گل آفتابگردان" نادیا معقولی در بخش داستانی نمایش داده می‌شود.

در همین روز در سالن یاسمن سینما هویزه فیلم‌های "زندگی" شبنم قلی‌خانی، "مردی از ملکوت" جلیل سامان در بخش مستند و "گنج پنهان" بابک نظری در بخش پویانمایی روی پرده می‌رود. این جشنواره روزهای 10 و 11 آذر نیز با نمایش فیلم‌های "دندان آبی" هومن سیدی، "تات میراث هزاره‌ها" احسان معصوم، "زمین فوتبال" جلال نصیری و.... در مشهد پیگیری خواهد شد.

آثار راهیافته به مرحله نهایی همزمان با مشهد در 12 مرکز استان نیز به نمایش گذاشته می‌شود. این آثار را سیدرضا میرکریمی، مجتبی راعی، مهرداد اسکویی، فرهاد صادقی و علیرضا گلپایگانی داوری می‌کنند. رویش پنجم روز چهارشنبه 12 آذر با معرفی و تقدیر از برگزیدگان به کار خود خاتمه می‌دهد.