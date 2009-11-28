به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در پی استقبال زنان هنرمند جامعه ایرانی از رشته‌های هنری و به منظور رونق و ارتقای سطح کیفی هنرهای در شان بانوان هنرمند، ششمین نمایشگاه تجلی احساس را در رشته‌های نقاشی و هنر جدید با موضوع "مهر مادری و آزاد" روز هشتم آذرماه ساعت 30/17 در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌کند.

این نمایشگاه تا بیستم آذرماه در فرهنگسرای نیاوران برقرار است و در آن 100 اثر نقاشی از بین 2000 اثر و 11 اثر هنر جدید از بین 60 اثر رسیده توسط هیئت داوران انتخاب و به مرحله نمایش رسیده است. محمود شالویی مدیر کل تجسمی وزارت ارشاد منصور حسینی و افشان کتابچی را به ترتیب دبیری بخش‌های نقاشی و هنر جدید این جشنواره برگزیده است.

رئیس این نمایشگاه غلامعلی طاهری است و داوران بخش نقاشی آن پریسا شاد قزوینی، ادهم ضرغام و همایون سلیمی و افشان کتابچی، عبدالمجید حسینی راد و اصغر کفشچیان مقدم داوان بخش هنر جدید نمایشگاه هستند.