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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۰

ششمین نمایشگاه تجلی احساس فردا افتتاح می‌شود

ششمین نمایشگاه تجلی احساس با حضور بانوان هنرمند ایرانی و نمایش 111 اثر روز یکشنبه هشتم آذرماه در فرهنگسرای نیاوران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در پی استقبال زنان هنرمند جامعه ایرانی از رشته‌های هنری و به منظور رونق و ارتقای سطح کیفی هنرهای در شان بانوان هنرمند، ششمین نمایشگاه تجلی احساس را در رشته‌های نقاشی و هنر جدید با موضوع "مهر مادری و آزاد" روز هشتم آذرماه ساعت 30/17 در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌کند.

این نمایشگاه تا بیستم آذرماه در فرهنگسرای نیاوران برقرار است و در آن 100 اثر نقاشی از بین 2000 اثر و 11 اثر هنر جدید از بین 60 اثر رسیده توسط هیئت داوران انتخاب و به مرحله نمایش رسیده است. محمود شالویی مدیر کل تجسمی وزارت ارشاد منصور حسینی و افشان کتابچی را به ترتیب دبیری بخش‌های نقاشی و هنر جدید این جشنواره برگزیده است.

رئیس این نمایشگاه غلامعلی طاهری است و داوران بخش نقاشی آن پریسا شاد قزوینی، ادهم ضرغام و همایون سلیمی و افشان کتابچی، عبدالمجید حسینی راد و اصغر کفشچیان مقدم داوان بخش هنر جدید نمایشگاه هستند.

کد مطلب 991367

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