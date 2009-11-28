مصالح ساختمانی 100 اتوبوس را در خیان حرم رضوی گرفتار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ناهماهنگی شهرداری ثامن وعدم رعایت زمان بندی مناسب در رابطه با بهسازی پیاده روهای روگذرخیابان شیرازی باعث ایجادگره ترافیکی شد به گونه ای که مانع تردد اتوبوس های مستقر شده در این خیابان به منظور سرویس دهی زائرین و مجاورین پس از مراسم نماز قربان شد.

وجود مصالح ساختمانی در روگذرخیابان شیرازی علاوه بر انسداد پیاده روها وحرکت زائرین و مجاورین از داخل خیابان، قسمت اعظم روگذر این خیابان را نیز مسدود کرده است و مانع حرکت وسایل نقلیه در این خیابان شده است.

به گفته برخی از متولیان طرح بهسازی پیاده روهای روگذر خیابان شیرازی، این طرح در حالی شروع شد که بر اساس زمان بندی و پیش بینی های صورت گرفته و با توجه به ازدحام جمعیت در روزهای عرفه وعید قربان، قبل از آغاز مراسم این دو روز، طرح باید تکمیل می شد اما پس از گذشت زمان لحاظ شده طرح به پایان نرسید.

هادی شاهی مدیر راوبط عمومی اتوبوس رانی شهرداری مشهد با گلایه از عدم هماهنگی شهرداری ثامن با این سازمان اظهارداشت: این سازمان با توجه به ازدحام جمعیت پس مراسم دعای عرفه و نماز عید قربان جهت سرویس دهی اتوبوسهای خود را در مقابل حرم مستقر کرد که وجود مصالح ساختمانی در این مکان مانع تردد اتوبوس ها شد.

اغلب اتوبوسهای مملو از مسافر با گذشت سه تا چهار ساعت پس از پایان نماز توانستند حرکت کنند که این امر اعتراض بسیاری از مجاوران و زائران را به دنبال داشت.



