به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاکارتا پست، دین شمس الدین رئیس سازمان محمدیه اندونزی به عنوان دومین سازمان بزرگ اندونزی گفت: نوعی بدبینی نسبت به گفتگوهای دینی حاکم شده است، چرا که تعداد این گفتگوها افزایش یافته است، اما تنشها و برخوردهای میان جوامع دینی هنوز هم ادامه دارند.
وی افزود: ما به نوعی به تغییر الگو در گفتگو نیازمندیم. ما باید در این الگوی جدید افرادی را که تاکنون در این گفتگوها حضور نداشته اند دربربگیریم چرا که گاهی این گفتگوهای بیندینی چون گفتگوی امروز تنها با حضور مؤمنان میانهرو ادیان برگزار میشوند.
وی افزود: مؤمنان میانهرو با یکدیگر هیچ مشکلی ندارند، از این رو من پیشنهاد می کنم که چرا افراطگرایان را به چنین گردهماییهایی دعوت نکنیم، چرا آنها را که در فضاهایی دور از فضای ذهنی ما قرار گرفتهاند به چنین نشستهایی دعوت نکرده و آنها را در رابطه با اهمیت گفتگو متقاعد نکنیم.
دین شمس الدین همچنین گفت که حضور ناخدا باوران نیز در گفتگوهای بین دینی آینده از اهمیت برخوردار است، چرا که گاهی ضربههای جهانی در دنیا از سوی مؤمنان نیست بلکه از سوی غیرمؤمنان صورت میگیرد. از این رو رهبران دینی باید به نوعی با آنها تعامل داشته باشند.
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